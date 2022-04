Oscar Ruggeri cruzó a Sebastián Vignolo por la temperatura del aire acondicionado y sorprendió con su decisión

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), se puso este miércoles al aire un poncho para protegerse, según dijo, de la baja temperatura que había en el estudio. “Se largó. Bueno, programa fuerte, importante”, decía el conductor Sebastián Vignolo cuando fue interrumpido por el “Cabezón”, quien dijo: “Esperá”. En ese momento, se paró de su asiento y sacó una manta para cubrirse del aire acondicionado.

En broma, el periodista Marcelo Sottile consideró que, con ese atuendo, se parecía al fallecido cantante folklorico, Horacio Guarany. Mientras el “Pollo” lo miraba con sorpresa, el exfutbolista le rogó al animador que hiciera algo respecto: “Dale, hacé el programa. Te pido por favor”. Allí, el relator le preguntó al exjugador: “¿Para tanto?”.

Del otro lado del panel, el exatacante Sebastián Abreu se mostró de acuerdo con la apreciación de su colega. “Y…”, respondió el “Loco” a la anterior consulta del periodista. Lo mismo hizo el “Cholo” Sottile , quien, entre risas, le consultó a Ruggeri si tenía otras mantas como la suya para abrigarse como él. Para defender su posición de poner el aire acondicionado a una baja temperatura, el conductor dijo: “Vos saliste campeón del mundo”. “Ya fui. Ya fue eso. Tenía 23 años”, contestó de manera socarrona. Después, Vignolo calificó a Ruggeri como “exagerado”.

Oscar Ruggeri Captura ESPN

Luego, el animador saludó a Mariano Closs para hacer el tradicional pase de programas con F12. Buscando su complicidad, Oscar le indicó al relator. “No sabes el frío que hace acá. No sé en tu estudio...”. Compañero de Sebastián en Equipo F, el relator de 51 años expresó su coincidencia con Ruggeri. “Es impresionante. No escarmienta. Nos va a enfermar a todos. Muy fuerte el aire”.

Conforme con la respuesta del relator de la Copa Libertadores y Champions League, el ex zaguero central se jactó de tener aliados en su “cruzada”. “Mariano me da la razón a mí, si debe tener frío... él se enfermó con eso”, agregó. En tanto, Closs sedujo al campeón del mundo en México 86′ para que se mude a su programa. “Acá está más cálido” le dijo.

Oscar Ruggeri Captura ESPN

Rendido, Sebastián Vignolo tuvo que claudicar, y para complacer a sus compañeros, concluyó: “Yo pido temperatura ambiente. Vamos a hacer una cosa: vamos a apagar el aire, vos tirá eso (NdeR: por la manta) y yo me voy a buscar una musculosa, listo”. Intrigado, Oscar le preguntó al animador: “¿Qué? ¿Vos transpiras?”. La consulta no recibió respuesta del periodista.