El emotivo gesto de los futbolistas del Bologna: llevaron el festejo al hospital donde su DT está internado

Los jugadores de Bologna celebraron el triunfo en condición de local ante Inter por la 20ma. jornada de la Serie A en el hospital Sant’Orsola de la ciudad italiana junto a su entrenador Siniša Mihajlović, que desde hace aproximadamente un mes se encuentra internado por un cuadro de leucemia. El momento fue captado a través de un video que en las últimas horas se volvió viral.

Los futbolistas del equipo “Rojiazul” se acercaron hasta la clínica para, desde afuera, alentar al director técnico, luego del triunfo ante uno de los animadores del Calcio. A dos pisos de distancia, los futbolistas aplaudieron al exjugador, que agradeció el gesto al salir de la ventana acompañado de sus enfermeras. Luego, sus dirigidos le dedicaron una canción especial (”Sinisa está encendido”). Después, se advierte la emoción de los deportistas.

Por último, la filmación toma un discurso de Mihajlović que no se logra escuchar por la distancia del cameraman con la habitación. A la vez, uno de los jugadores le agradece a su líder.

Los jugadores del Bologna celebraron en el hospital con su entrenador

El emotivo anuncio de Mihajlović

“La leucemia ha vuelto”, explicó el entrenador croata en conferencia de prensa hace aproximadamente un mes. En 2019, el exfutbolista de Lazio y Roma, entre otros equipos, había superado el cuadro clínico. Sin embargo, la patología regresó.

“Como saben, me someto a pruebas muy exhaustivas después de que hace dos años y medio sufriera una leucemia mieloide de alto riesgo. En los últimos años, mi recuperación ha sido excelente, pero estas enfermedades son insidiosas y las últimas pruebas han hecho saltar las alarmas y puede haber riesgo de que la enfermedad reaparezca. Para evitar que esto ocurra, me han aconsejado que me embarque en un tratamiento que corte de raíz esta hipótesis negativa”.

Siniša Mihajlović jugó para la selección de Yugoslavia en el Mundial 98'; en el campo de juego, se destacaba por su excelso remate de zurda en los tiros libres de media distancia Instagram Siniša Mihajlović

Con algo de humor, y mucho espíritu de batalla, el exquisito pateador de tiros libres en su época de jugador le habló de manera directa a su enfermedad. “Se ve que es muy valiente para volver a enfrentarse a alguien como yo. Si la primera lección no fue suficiente, le daré otra. Este es el camino de la vida, hecho de descensos y curvas. También hay baches donde puedes caer, pero siempre debes encontrar la fuerza para volver a levantarte. Sé que estoy en buenas manos”, comentó Mihajlovic, en rueda de prensa que citó de última hora.

A la vez, admitió estar más “sereno” que cuando le fue detectada la dolencia en su momento, y explicó que seguiría al equipo que comanda desde su habitación hospitalaria. “Sé lo que tengo que hacer y la situación es diferente. Espero que el tiempo sea corto. Haré todo lo posible para que sea más rápido, pero tendré que saltarme algunos partidos. Ya tengo todo lo que necesito para seguir los entrenamientos y los partidos preparados en la sala que me acogerá”.