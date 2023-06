El video con el que Neymar y su novia revelaron el género de su bebé tras el escándalo por infidelidad

escuchar

El futbolista brasileño Neymar vive momentos de mucho vaivén en su vida. Por un lado, hace pocos días pidió disculpas públicas a su pareja Bruna Biancardi por una infidelidad; sin embargo, esta semana, ya perdonado, los futuros padres revelaron el género del bebé en camino con un espectacular video que compartieron en redes sociales.

Neymar y la influencer Biancardi están en pareja desde 2021, cuando fueron capturados por los paparazzis en Ibiza, no obstante, recién a comienzos de 2022 oficializaron su relación. En agosto de ese año cortaron cuando sonaron rumores de infidelidad por parte de Neymar. En abril del 2023 confirmaron no solo su reconciliación, sino que serían padres.

La semana pasada, el astro del fútbol sorprendió a sus más de 210 millones de seguidores con una emotiva carta dedicada a Bruna en el que admitió que “cometió errores” y decidió pedir disculpas de manera pública por una infidelidad que se dio a conocer en la televisión brasileña. No obstante, una semana después de estos escándalos mediáticos, la pareja compartió un emotivo video de la llegada del nuevo integrante de la familia.

Publicación de Neymar y Bruna en Instagram Instagram: @neymarjr

Neymar sorprendió a todos este miércoles con un particular posteo en su cuenta de Instagram, donde acumula 210 millones de seguidores. En el fragmento, se los ve caminando con indumentaria blanca a los rayos del sol hasta que se encuentran y se ponen una cadena que representa la llegada del nuevo bebé.

En cámara lenta y con una canción romántica de fondo, David Lucca de 11 años, el primer hijo de Neymar, presiona un botón y de repente salen serpentinas rosadas hacia el cielo, lo que indica que una niña se unirá a la familia.

Neymar y Bruna revelan el género de su primer hijo

“Teníamos muchas ganas de este momento... ¡Estamos ansiosos por conocerte en persona, hijaaa!”, escribió la pareja en una publicación compartida por ambos y que tuvo más de 6 millones de likes en la red social. Una de las que comentó la publicación fue Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que escribió tres emojis de corazones y fue uno de los que más “me gusta” tuvo.

El tremendo posteo de Neymar para su novia embarazada, en medio de los rumores de infidelidad

La semana pasada, el periodista brasileño Erlan Bastos, aseguró que Neymar y Biancardi tendrían un pacto de no exclusividad entre sí, con la condición de que el jugador sea “discreto”, use “preservativo” y no bese “en la boca” a las mujeres con las que se relaciona.

Inmediatamente, Bruna desmintió al animador, con una captura de pantalla del chat que mantuvo con Bastos, y que subió a su Instagram: “¿De dónde sacó esa mie... que está expandiendo por ahí? ¿Un acuerdo de qué? ¡Mostrá las pruebas! Porque si no las mostrás, vamos a entrar en un gran proceso”, le escribió.

A partir de todo esto, Neymar publicó su carta: “Bru. Hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en NUESTRA vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo”.

LA NACION