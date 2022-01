El video de un humorista que parodia a un futbolista al hablar del covid: “Toca felicitar a la variante ómicron”

Tras alcanzar este jueves los 109.608 casos positivos de covid-19 en un solo día, la Argentina tocó el número más alto de contagiados en 24 horas desde que comenzó la pandemia. En tanto, 40 personas murieron a causa de la enfermedad.

Uno de los tantos argentinos que contrajo el coronavirus en la última semana fue el comediante Mike Chouhy, que acumula casi 792 mil seguidores en sus redes sociales y produce videos de humor que rápidamente se viralizan. Uno de sus personajes más conocidos es “Juan Cassette”, un futbolista que habla con el habitual discurso que utilizan los jugadores para declarar ante la prensa, pero en situaciones de la vida cotidiana.

Afectado en este caso por covid-19, Chouhy grabó un video hablando en la piel de Cassette en esos mismos términos, pero acerca del virus. En tono paródico, el personaje le responde a un imaginario periodista que también elabora el estilo habitual de preguntas de los cronistas a los futbolistas pero hablando sobre otro tema: “Bueno, ¿finalmente te contagiaste de covid, Juan?”. “Sí, la verdad que una lástima. Una tristeza enorme por haber perdido el invicto desde hace casi dos años, pero bueno, cuando nos hisopamos, obviamente, no se dio el resultado que fuimos a buscar. Pero ahora nos toca recuperarse rápido y la semana que viene ya volver al ruedo”.

El video viral de Mike Chouhy

En la siguiente pregunta, “Juan” es consultado por el desencadenante final: “¿Y, te vas con bronca por cómo se dio?”. “No, bronca no. Toca felicitar a la variante ómicron. Creo que caímos ante el mejor. Tratamos de esquivarlo pero no pudimos. Se hizo muy cuesta arriba sobre el final, los contactos estrechos te llegaban por todos lados, y bueno, aguantamos todo lo que pudimos, pero estas variante son así, la primera que tienen y te la mandan a guardar”.

“¿Qué les respondés a quienes dijeron que no tomaste suficientes recaudos?”, le pregunta por último el “cronista” al actor, quien responde con una alusión a Messi: “Mirá, no me gusta hablar mucho a mí de estas cosas. Se dijeron cosas que no son. Este virus es así. Le pasó a Leo que es el mejor del mundo, ¿no nos va a pasar a nosotros?. Tenemos que hacer oídos sordos a la gente y así pensar en nosotros”. Por último, Mike cierra la “entrevista” con el usual “no, gracias a vos”.

Días atrás, Chouhy informó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que debía suspender algunas funciones de su obra “Nueva normalidad” por haber contraído el covid. Ya recuperado, el actor comunicó que comenzará su gira de shows en la Costa Atlántica el próximo 10 de enero en la ciudad balnearia de Pinamar.