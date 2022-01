El video que conmociona a Inglaterra: capturaron imágenes del “fantasma de George Best”, exjugador del Manchester United

George Best es una leyenda del Manchester United en particular y del fútbol británico en general. Considerado como el mejor jugador en la historia de Irlanda del Norte, su muerte en 2005 causó una gran conmoción en el mundo del deporte aunque no causó sorpresa, luego de una vida plagada de excesos. Mientras tanto, Alex, la viuda del exjugador, mantiene vivo el legado del “Quinto Beatle”. Sin embargo, hay algo respecto de su marido que le causa escozor. Residente en una casa de 200 años, la exazafata asegura que allí vive el fantasma del legendario jugador.

Para confirmar su teoría, Alex se puso en contacto con el programa La casa embrujada, de Discovery, integrado por especialistas en cuestiones esotéricas, para investigar sobre el tema, y así saber si su idea era un delirio o un hecho verídico. Para ello, los periodistas ubicaron ocho cámaras infrarrojas a lo largo de su propiedad, una de las cuales fue puesta en el pasillo y mirando hacia abajo. Desde allí, se podían ver libros y estatuas. Lo curioso fue que uno de estos objetos inanimados se movilizó sin la ayuda de ningún ser humano a la vista. El hecho fue advertido por personal de control y por el periodista presente en el lugar.

Por supuesto, el periodista que se encontraba in situ en el espacio de los acontecimientos quiso confirmar su aparente “sensación” al ver posteriormente el registro fílmico del instante espeluznante. Por desgracia para él, su corazonada se confirmó.

En la reunión explicativa con la familia, los periodistas le mostraron a Alex y la familia de Best el espeluznante momento. Tanto ella como el resto de los parientes de “Bestie” se mostraron absolutamente shockeados por las impactante imágenes que vieron en la pantalla. Como si fuera poco, el libro en cuestión era ni más ni menos que la biografía del brillante futbolista, lo cual sería un indicio más de que el espectro era el suyo.

La viuda de George Best asegura haber visto su fantasma

No obstante, la mansión de dos siglos en la que vive Alex no sería el único lugar donde se habría topado con el fantasma de Best. Según precisó en el mismo programa, la mujer de 53 años lo habría “visto” en un establecimiento turístico e instantes después de la muerte de Best. “El día del funeral de George, me hospedaba en un hotel de Belfast. Recuerdo que fue un comienzo temprano ese día, y obviamente fue muy emotivo. Justo cuando salía por la puerta del hotel, la ducha se abrió al máximo, por sí misma”, recordó. Creer o reventar.