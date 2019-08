¿Neymar a Real Madrid? En España especulan con la bomba del mercado de pases

Fuente: AFP

¿Qué ocurrirá con Neymar? ¿Se queda en PSG, pasa a Juventus? ¿Vuelve a Barcelona o... se va a Real Madrid? Neymar quiere salir del PSG y entiende que el camino más viable lo lleva al Bernabéu, publica Marca, el tradicional diario deportivo español. "Empieza a verse de blanco", es el titular y se habla de "señales positivas". AS, otro clásico del periodismo español, también le dedica la portada al crack de Brasil. "El PSG elige el Madrid", desafía, al tiempo que asegura que el gigante francés no quiere que el futbolista regrese a Barcelona.

Por lo pronto, el astro brasileño no está ni siquiera entre los convocados para el partido de mañana frente a Nimes, en el Parque de los Príncipes, por la primera fecha de la Liga de Francia. Es una señal más de que su futuro está lejos de la Ciudad Luz. La buena noticia que recibió ayer estuvo en otro ámbito: la justicia brasileña archivó la denuncia que una joven había hecho en su contra por una supuesta violación.

Ernesto Valverde, el DT de Barcelona, volvió a evitar los rumores sobre Neymar y dijo estar "contento con los jugadores" que tiene, en la previa al último amistoso de pretemporada en el Michigan Stadium, frente a Napoli.

"Estoy contento con los jugadores que tengo, son todos buenísimos", dijo desde el estadio en Estados Unidos donde se medirán este sábado, desde las 18 de la Argentina, al ser preguntado por el posible pase de Neymar.

Arthur, su compañero en el equipo catalán, lo quiere cuanto antes. "A mí me gustaría. Pero no solo a mí: a los aficionados, a los jugadores, al equipo... Es un crack y me gusta mucho jugar con él en la selección", señaló ante los medios de comunicación en Ann Arbor, en donde el equipo jugará su segundo amistoso en Estados Unidos.

A pesar de que le encantaría coincidir también con el exdelantero barcelonista en el conjunto culé, el volante reconoció que no ha hablado con él sobre su posible marcha del Paris Saint-Germain. "No hablé con él sobre este tema, no me gusta molestarle porque todos le preguntan eso. Yo no sé si viene o no, vamos a ver qué pasa", indicó.

Luego de no concretarse el arribo de Paul Pogba, el mediocampista de Manchester United, el anhelo de Zinedine Zidane, Real Madrid está cerca de un nuevo golpe de efecto, al ir en búsqueda del genio, surgido de la cantera de Santos. Al parecer, Real Madrid, a diferencia de los catalanes, tiene una buena relación con los dirigentes del PSG y con parte del entorno del futbolista (Wagner Ribeiro y el padre del atacante).

Paris Saint Germain quiere recuperar, al menos, la mitad de los 222 millones que invirtió en su momento. El plan de Florentino Pérez, el presidente, es pagar una parte de la transferencia en cash y el resto con jugadores que podrían interesar en el conjunto francés (salvo Casemiro, a quien el DT considera clave). En esa lista están Gareth Bale (no es tenido en cuenta por Zidane), Keylor Navas (no es prioridad) y Luka Modric (el croata prefiere seguir en España).