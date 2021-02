"En Masterchef la estoy pasando mal" y otras confesiones de Hernán Montenegro

Hernán "Loco" Montenegro dijo que la está pasando mal en MasterChef Celebrity

Hernán "Loco" Montenegro, ex basquetbolista, confesó que la está pasando mal en el programa Masterchef Celebrity y confesó que "no es fácil" vivir con alguien como él.

En declaraciones al programa de radio "Un día perfecto", que se emite por La Metro, Montenegro, ex jugador del seleccionado argentino, se refirió a su participación en el reality de cocina y sostuvo: lo peor que me pueden pasar son las estructuras... pero por los horarios".

Hernán Montenegro, participante de MasterChef Celebrity

Sin embargo, aclaró que participa porque le "encanta" y se trata de "un gran programa". En ese sentido, contó que es "un cocinero de familia".

Por otra parte, Montenegro contó que conoce 78 países y que es dueño de un bolso llamado "Charly" que lo acompaña siempre.

Sobre su forma de ser y su manera de encarar la vida, el "Loco" afirmó: "No es fácil vivir con alguien que lleve mi vida de aventura. Hay que estar al lado mío. Me he adaptado y se han adaptado a los que tuve cerca. Tengo un viaje que es vivir tratando de no hacer daño"

Por último, rememoró una experiencia en el Amazonas. ""Se me salió la cadena mal y me fui al Amazonas a vivir una historia de ayahuasca, a mutearme física, mental y espiritualmente. Pensaba, ¿cómo le pego una vuelta a esta vida? No es droga, es una planta madre y lo tenés que hacer sí o sí con un chamán".

"Es como una pócima -aclaró- y te tienen que guiar. Empezás a sentir cosas de las que te olvidaste. Los seres humanos son negadores y esto te hace meterte en lo interior"