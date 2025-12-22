En qué canal pasan los premios Olimpia 2025 hoy

Este lunes 22 de diciembre, a partir de las 21, el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) llevará a cabo los premios Olimpia 2025. La ceremonia reconoce a los mejores atletas de la temporada en 43 disciplinas diferentes. El evento se desarrollará a partir de las 21 (horario argentino) en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión televisiva de TyC Sports.

Los premios son organizados desde 1954 por el CPD, fundado en 1941. El evento se consolidó como la distinción más importante del deporte argentino. Desde su creación, la premiación acompañó la evolución del deporte argentino y reconoció figuras de la talla de Juan Manuel Fangio, Gabriela Sabatini, Luciana Aymar, Emanuel Ginóbili, y Lionel Messi, entre muchos otros.

Cómo ver online los Premios Olimpia 2025

La ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año se llevará a cabo este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Inicia a las 21 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports.

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Franco Colapinto ganó el Olimpia de Oro 2024 y está entre los candidatos para este 2025 Nicolás Suárez

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Kevin Ramírez hizo historia al consagrarse campeón pesado del Boxing Grand Prix del CMB Cortesía WBC

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello eSports : 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Agustín Tapia es nuevamente el máximo favorito a quedarse con el Olimpia de plata en pádel instagram.com/premierpadel