Las buenas sensaciones físicas de Márquez tras pasar por el circuito de Jerez

Se esperaba una especie de milagro después del impactante accidente en la última carrera que le provocó a Marc Márquez una fractura del húmero de su brazo derecho. Pero el rey del MotoGP se probó en la primera clasificación y no pudo completar más que una vuelta antes de decidir bajarse la moto. Finalmente, Honda decidió que el piloto no participará en la carrera del domingo.

La carrera será el domingo a las 5.45 hora de Argentina y trasmitirá ESPN. La pole quedó en manos de Quartararo, el joven que reemplazará al consagrado Valentino Rossi.

¿Cómo ver en vivo el Gran Premio de Andalucía de MotoGP?

Horario: Domingo 5.45, hora de la Argentina.

Circuito: Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, Andalucía.

TV en la Argentina: ESPN (canal 102).

¿Cómo fue el accidente de Marc Márquez en la primera carrera del calendario?

El seis veces campeón de MotoGP experimentaba una increíble remontada que lo había llevado de la 18ª a la tercera posición, pero la jornada concluyó para Márquez de la peor manera: terminó en el asfalto luego de dar un impresionante salto sobre la moto a falta de pocas vueltas para el final.

Tras la caída, el piloto de 27 años se quedó de rodillas, dolorido y con muestras de problemas en el brazo derecho. Las imágenes de televisión mostraron su evacuación en camilla con el sector inmovilizado. Más tarde se supo el diagnóstico: fractura de húmero.

Sin perder el tiempo, fue operado el martes pasado en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona. La intervención estuvo a cargo del doctor Xavier Mir y, de por sí, trajo una buena noticia: se informó que tras la exploración y posterior operación no se le detectaron daños en el nervio radial, lo que podría haber prolongado los tiempos de recuperación.

Aunque experimentó una milagrosa recuperación de la fractura de su brazo derecho, el vigente campeón mundial de la categoría no había corrido el viernes en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, reservándose para las clasificatorias. Sin embargo, el catalán salió a la pista y no llegó a marcar tiempos en la Q1. El dolor era insufrible y no valió la pena arriesgar más. Se metió en boxes y ya no volvió a rodar.

Es una decepción para Márquez que, en esta temporada, intentará igualar a Valentino Rossi con un séptimo título en la categoría reina del motociclismo.