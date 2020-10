El momento en que la influencer y el rugbier entraban al cuarto para recibir a su segundo hijo. Crédito: Instagram 02:46

21 de octubre de 2020

La influencer Belu Lucius y el jugador de rugby Javier Ortega Desio, junto a sus hijos Bautista (2) y Benjamín (1), forman parte de una de las familias preferidas de las redes sociales. Es que la pareja suele publicar fotos de los pequeños que aparentan ser tan divertidos como sus papás. Pero no son solo momentos de risa los que comparten con sus seguidores, sino también demuestran sus emociones, como lo hizo la participante de MasterChef Celebrity para recordar el nacimiento del más chiquito.

"Muy feliz cumple canelón de mi corazón. Sé feliz toda la vida", le dedicó la actriz a Benja, nacido el 21 de octubre de 2019. Lucius, quien se encuentra lejos de su esposo que está en Uruguay jugando con Argentina XV, compartió además varias stories de los momentos previos a la llegada de su hijo menor.

En los videos, se ven imágenes del hospital cuando Belu era llevada en la camilla para dar a luz, con Ortega Desio como compañía, y, ambos emocionados se despedían de la familia. Además, la influencer mostró el audio que su novio le mandó a su hermana, Emily, para anunciarle que había salido todo bien.

Además, la actriz, que cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram, compartió el emotivo momento en que su hijo mayor, Bautista, conocía a su hermanito. A la pieza audiovisual le agregó la canción "I want to know what love is", de Foreigner, para sumarle aún más sentimiento.

La influencer y el deportista están casados hace tres años y se conocieron hace varios más cuando Lucius tenía una cuenta de Twitter donde hablaba de rugby. Se cruzaron en un boliche y nació el amor. Ahora que formaron una familia acostumbran a hacer videos juntos en los que conquistan cada vez más a su público con su humor.

