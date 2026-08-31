Enzo Fernández, sobre Messi: “Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia”

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y los futbolistas de la histórica “Scaloneta” decidieron expresarse en sus redes sociales con respecto a esta esperable despedida por los 39 años del delantero de Inter Miami CF. Uno de ellos fue Enzo Fernández, quien ya había escrito una carta en 2016, tras la primera vez que el rosarino decidió dejar el combinado nacional. En este caso, el jugador de Chelsea llenó de emoción a su perfil de Instagram tras contar varias intimidades con el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Junto con un carrete de imágenes juntos, Enzo comenzó por expresar: “Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina”.

La primera carta de Enzo Fernández para Messi ocurrió en 2016, tras la final de la Copa América Centenario

“Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué”, continuó el volante de 25 años.

Al respecto de su recorrido juntos en la selección argentina, reveló: “Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca”.

La confianza de Messi fue fundamental para Enzo Fernández en el Mundial de Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

“Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”, agregó Fernández sobre su sueño de pequeño.

Para finalizar, Enzo decidió mostrarse muy agradecido con Messi: “Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”. Con esto, dejó en evidencia la importancia que tenía el rosarino para el vestuario, por fuera de lo que significaba en el campo de juego.

La emotiva carta de despedida de Enzo para Messi Captura Instagram (@enzojfernandez)

A lo largo del Mundial 2026, la selección argentina buscó llegar a la final para cumplir con el sueño de poder ser bicampeona de la Copa del Mundo, aunque en el inconsciente de todos estaba esta posibilidad de que se trate del fin para Lionel Messi. Incluso, el propio Enzo Fernández habló sobre esto tras el épico triunfo por 3-2 sobre Egipto, donde el jugador de Inter Miami se emocionó hasta las lágrimas con un gesto que muchos interpretaron como un “darse cuenta” de que el cierre de su historia se encontraba cada vez más cercano.