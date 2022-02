Estaba en la cancha de Racing y le cayeron las cenizas esparcidas por la familia de un hincha fallecido

Muchas canciones de cancha refieren a la muerte del hincha y su relación con el equipo de fútbol amado. Algunos de los versos más conocidos son: “Desde el cielo te voy a alentar”, “El día que me muera/yo quiero mi cajón...”. No obstante, dichas frases son de circunstancia y no siempre tienen su correlato con lo que sucede en la realidad. Aunque esta vez sí fue así: las cenizas del hincha Alejandro Fabián Álvarez fueron esparcidas en el Cilindro de Avellaneda este martes, en que su amada Academia venció por 3 a 0 a Argentinos Juniors. La noticia salió a la luz en las redes sociales, luego de que la cuenta de Twitter “Out of context Racing Club” compartiera la imagen de Victoria Herbekian, una simpatizante que subió una historia en su cuenta de Instagram con el cartón que lleva el nombre del fallecido.

“De la tribuna de arriba nos espolvorearon con las cenizas de...”, escribió Herbekian y abajo mostró el pedazo de cartón corrugado con los datos de la persona muerta. Según se desprende de la imagen, Álvarez fue cremado en Burzaco el lunes 21 de febrero de este año, y el trabajo de cochería lo realizó una empresa que lleva el nombre “González”. Además, le mandó “saludos a la flia.” de la persona que perdió la vida.

Le cayeron las cenizas esparcidas por la familia de un hincha fallecido

El partido de Racing se disputó un día después de la muerte de Alejandro. Hasta el momento, la foto compartida en Twitter por la cuenta partidaria del equipo blanquiceleste alcanzó los casi 14 mil “Me gusta”. Luego de la gran repercusión que tuvo, Victoria contestó a la publicación y dio más detalles del caso.

"Yo respiré un poco del finado" admitió el usuario de Twitter Diego Caló en su publicación Captura Twitter

“La historia fue así: apenas arrancó el partido, nos comenzó a caer de la tribuna superior algo tipo arena. Pensamos que era algo de la estructura del estadio, y cuando vino el primer gol, ‘la arena’ se intensificó. Eso fue todo, hasta que al término del primer tiempo, nos cayó la caja”, explicó Victoria en su contestación al tuit original.

En tanto, el usuario Diego Caló subió un video del momento en que un hombre (se supone, un familiar) realiza el acto litúrgico al costado suyo. Producto del viento, las cenizas también llegaron a su cuerpo. Irónicamente, dijo: “Yo respiré un poco del finado...”.

La explicación de la historia, en la voz de la protagonista Captura Twitter

En otro de los comentarios, la hincha también recurrió a la ironía para explicar la escena tragicómica: “Literal, descansa en mi cuero cabelludo”. En tanto, otro hincha aseguró que los restos de Alejandro Fabián también descansan en los pulmones y la ropa de los demás hinchas.