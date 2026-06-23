Euforia total y llanto: la reacción de Speed al primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Cristiano Ronaldo marcó su primer gol en este Mundial 2026 al estampar el 1 a 0 frente a Uzbekistán y quien más celebro el tanto fue su máximo admirador: IShowSpeed. El streamer estadounidense vivió intensamente la performance de su ídolo y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas por la apertura del marcador.

¡¡GOL DE CRISTIANO RONALDO!! ¡¡EL PRIMER JUGADOR EN ANOTAR EN SEIS MUNDIALES DISTINTOS!!



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Ya habían aparecido todas las figuras en este torneo y faltaba él. Lionel Messi, Kylián Mbappé y Erling Haaland ya anotaron en esta Copa del Mundo y, finalmente, Cristiano Ronaldo hizo su aparición estelar al marcar el 1 a 0 en el segundo partido de Portugal, tras una floja actuación en el primer encuentro que terminó en empate frente a República Democrática de Congo.

El delantero del Al-Nassr apareció luego de un gran centro desde la derecha de João Cancelo y clavó un derechazo al primer palo, que dejo al arquero sin chances. Ante el gol de Cristiano, se desató la locura: los hinchas portugueses que colmaron las tribunas del estadio de Houston empezaron a gritar emocionados y a corear el nombre del Bicho, que hizo su estreno goleador.

IShowSpeed festejó el gol de Cristiano junto con los hinchas portugueses (Foto: X)

Quien vivió más intensamente ese momento fue IShowSpeed. El streamer más famoso del mundo estaba transmitiendo en vivo y estaba siguiendo de cerca el partido desde su palco. Incluso, llevaba una camiseta de Portugal con el número 7 y su nombre escrito. Cabe recordar que su fanatismo por Cristiano Ronaldo es parte de su esencia como creador de contenido.

Ante el gol del número 7 portugués, IShowSpeed se emocionó hasta las lágrimas al ver a su ídolo meter su primer tanto en esta competición. Tras la emoción llegó la euforia, ya que se colgó de la tribuna y empezó a gritar junto con los demás hinchas.

¿LO QUERÍAN A CRISTIANO? ¡ACÁ LO TIENEN! ¡¡DOBLETE DEL BICHO ANTE UZBEKISTÁN!!



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A los 38 minutos del primer tiempo, Cristiano volvió a aparecer y marcó su segundo gol en el match para adelantar a Portugal por 3 a 0 frente Uzbekistán. El segundo lo había marcado Nuno Mendes de tiro libre a los 17 minutos. Con ese resultado, el palco de IShowSpeed era pura fiesta.

El lunes, IShowSpeed asistió al partido de Argentina vs Austria pero allí la suerte para el creador de contenido fue distinta. Primero, festejó alocadamente el penal errado por Lionel Messi, dejando un clip que se viralizó rápidamente. Por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, el streamer se volvió uno de los “enemigos” públicos más reconocidos del argentino en las plataformas digitales.

IShowSpeed sufrió la victoria de Argentina sobre Austria (Foto: X)

Luego de celebrar el penal fallado, fueron todas malas para IShowSpeed luego de que Argentina fue mejorando en el partido. Primero, Messi estampó el 1 a 0 tras una gran jugada colectiva y allí el joven estadounidense no pudo contener su enojo. Fiel a su estilo, propinó gritos al cielo y maldijo la suerte del ídolo argentino.

Con el segundo gol de Messi sobre la hora, la ira del creador de contenido fue mayúscula. En lugar de gritar, eligió marcharse del estadio de Dallas antes de que terminara el partido, ofuscado por la gran actuación del número 10 de la selección argentina.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México sigue en marcha y las grandes selecciones ya están mostrando todo su poderío. Mientras los deportistas resuelven los partidos dentro del campo, afuera IShowSpeed seguirá convocando a millones de jóvenes a través de sus streams, por lo que se pueden esperar más clips de sus alocadas reacciones.