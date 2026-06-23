Portugal vs. Uzbekistán, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo K se disputará a las 14 horas en el Houston Stadium; todos los detalles del encuentro
Las selecciones con más títulos mundiales
Brasil encabeza el ranking histórico con cinco conquistas. Detrás aparecen Alemania e Italia con cuatro trofeos cada una. Argentina ocupa el siguiente escalón con tres títulos y llega al Mundial como uno de los seleccionados con mayor peso histórico en la competencia.
Cómo es el nuevo formato del Mundial
Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. Los equipos están repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.
Clasifican a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona y también los ocho mejores terceros, lo que amplía significativamente las posibilidades de avanzar de ronda.
Hora, TV y dónde ver online Portugal vs. Uzbekistán
El partido entre Portugal y Uzbekistán podrá verse EN VIVO por, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 14 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Portugal vs. Uzbekistán.
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