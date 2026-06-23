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Portugal vs. Uzbekistán, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo K se disputará a las 14 horas en el Houston Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 23 de junio
Las selecciones se enfrentarán este martes 23 de junio

Las selecciones con más títulos mundiales

Brasil encabeza el ranking histórico con cinco conquistas. Detrás aparecen Alemania e Italia con cuatro trofeos cada una. Argentina ocupa el siguiente escalón con tres títulos y llega al Mundial como uno de los seleccionados con mayor peso histórico en la competencia.

La selección de Brasil cuando ganó el Mundial de 1958
La selección de Brasil cuando ganó el Mundial de 1958Keystone-France - Gamma-Keystone

Cómo es el nuevo formato del Mundial

Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. Los equipos están repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.

Así fue el show durante el segundo día de la ceremonia inaugural en Canadá
Así fue el show durante el segundo día de la ceremonia inaugural en CanadáSammy Kogan - The Canadian Press

Clasifican a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona y también los ocho mejores terceros, lo que amplía significativamente las posibilidades de avanzar de ronda.

Hora, TV y dónde ver online Portugal vs. Uzbekistán

El partido entre Portugal y Uzbekistán podrá verse EN VIVO por, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 14 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Portugal vs. Uzbekistán.

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