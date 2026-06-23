Portugal vs. Uzbekistán, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. Los equipos están repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.

Así fue el show durante el segundo día de la ceremonia inaugural en Canadá Sammy Kogan - The Canadian Press

Clasifican a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona y también los ocho mejores terceros, lo que amplía significativamente las posibilidades de avanzar de ronda.