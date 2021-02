Facu Campazzo y la tierna hinchada de su hija de un año

Su esposa publicó una foto de Sara con la camiseta de los Nuggets. Crédito: Instagram

Facundo Campazzose reincorporó con todo a los Denver Nuggets tras la lesión que sufrió en la rodilla derecha durante el partido ante Los Angeles Lakers. El argentino entró el miércoles en el final del primer cuarto en el encuentro ante los Cleveland Cavaliers y aportó a la victoria de la franquicia por 133-95. En su regreso, contó con una hinchada muy especial que lo alentó desde su casa.

Facuestá casado desde julio de 2018 con Consuelo Vallina, también cordobesa, quien la acompañó durante sus años en el Real Madrid y ahora resulta ser un pilar de oro en su llegada a la de la franquicia. Como su esposa, también es un gran sostén Sara, su hija de un año y tres meses, que conquista a lo usuarios de las redes a través de las fotos que publican sus papás.

Facu Campazzo con su familia, cuando todavía jugaba en el Real Madrid. Crédito: Instagram

Esta vez, la cordobesa compartió una postal de la pequeña con la camiseta de los Denver Nuggets y el 7 que su papá lleva en los partidos. La imagen derrochó ternura, sobre todo porque la remera le llegaba hasta los pies.

La foto de la hija de Facu Campazzo alentándolo con la camiseta de los Denver Nuggets. Crédito: Instagram

Si bien Vallina no escribió nada al respecto, se dio a entender que con la foto estaba alentando a su marido, quien no pisaba las canchas hace dos partidos. Desde que se enteraron que Campazzo sería transferido a la NBA que su esposa no se cansa de mostrarle su apoyo.

"Los sueños no se cumplen por casualidad ni por 'suerte' ni por ayuda de otro, eso eligen pensarlo quienes no se animan a cumplirlos. Gracias por enseñármelo @facucampazzo A brillar", le había dedicado ella cuando estaban a punto de dejar Madrid.

Él, por su parte, expresa constantemente en redes el amor que siente tanto por su pareja como por su hija. Hace menos de un mes publicó un video de Sara con una remera de los Nuggets, bailando al ritmo de un cuarteto, y llenó de ternura a sus seguidores de Instagram.