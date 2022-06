Familia, amigos, golf y reflexión: qué hizo Tevez desde que dejó Boca hace un año

“Pensé que nunca iba a llegar este momento”. Con esas palabras, hace exactamente un año, el 4 de junio de 2021, Carlos Tevez anunció su salida de Boca. Doce meses más tarde, oficializó su retiro del fútbol profesional. “Como jugador di todo”, explicó este viernes al confirmar que había rechazado distintas propuestas en Estados Unidos, y también en la Argentina.

Sentado junto al presidente Jorge Amor Ameal, Tevez había dado en 2021 el punto final a su carrera xeneize desde una repentina conferencia en el salón Filiberto de la Bombonera. “Es uno de los días mas triste de mi vida, pero creo que es la mejor decisión. Boca es mi vida. No puedo fallar y si mentalmente no estoy al cien por ciento, tengo que dar un paso al costado”, dijo.

En aquel momento, el excapitán de Boca, de 37 años, admitió que no tenía claro cómo iba a seguir su carrera, pero ya había dado una pista de que en la Argentina estaba “terminada”. “Siempre dije que acá solamente juego en Boca”, soltó en aquella oportunidad.

La pérdida de su padre a inicios de aquel año, su “fan N°1″ por covid-19 y la necesidad, según contó, de acompañar a su mamá y estar con su familia fueron algunas de las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

Tras dejar el club de la Rivera, se concentró en temas familiares, midió sus apariciones en los medios, y dejó mostrar, cuando así lo consideró, distintas facetas de su vida. También protagonizó un problema judicial al resistir el pago del impuesto a las grandes fortunas y participó en distintos eventos como referente del mundo fútbol.

Carlos Tevez se mostró con su familia durante un evento en la Embajada británico días atrás. Foto: Matías Salgado

Familia

En agosto, más de dos meses después de su salida, tuvo una de sus primeras apariciones en los medios. Se mostró con otro exjugador de Boca, Daniel Osvaldo. El excapitán asistió al recital que “Dani Stone” ofreció en The Roxy junto a su banda, Barrio Viejo, acompañado por su esposa, Vanesa Mansilla.

Abrazo y sonrisa: los amigos y excompañeros, Daniel Osvaldo y Carlos Tevez, posando para la foto Gerardo Viercovich

Ese mismo mes el astro publicó a través de su cuenta de Instagram cuál era por entonces la nueva obsesión que ocupaba su cabeza. “Armando mi museo”, escribió en su feed de la red social, junto a las casacas que lució a lo largo de los años.

Las reliquias de Carlos Tevez en su nuevo museo

El futbolista jugó en siete equipos distintos y ganó 29 títulos. Con la ayuda de su familia, desembaló las camisetas que había mandado a encuadrar. Hubo una, en particular, a la que definió como “una reliquia”: la camiseta de la final de la Copa Intercontinental que conquistó con Boca tras derrotar en Japón al Milan, en 2003.

Tevez volvió a ser noticia en septiembre pero con un hecho cargado de un significado profundo. Volvió a jugar al fútbol en Fuerte Apache, el barrio de Tres de Febrero que lo vio nacer. El exjugador de Boca mostró en las redes el picadito que disputó y lució sus habilidades todavía intactas con la pelota.

Carlitos Tevez deslumbró con su fútbol en Fuerte Apache Instagram @chuecotevez_32

Sin embargo, en sus redes volvió a demostrar su interés y gusto por el golf, un deporte al que se acercó en cada ocasión en la que necesitó tomar distancia del fútbol. En distintas oportunidades, compartió en sus Stories fotos en distintos campos mientras golpeaba distintas pelotas junto a familiares y amigos cercanos.

Tevez baila chamamé en Santiago del Estero

A finales de ese mes, y a casi cuatro meses de su despedida de Boca visitó el pueblo en donde nació su papá del corazón, don Segundo Tevez. Su presencia revolucionó en la localidad de Loreto, ubicado a 60 kilómetros de la capital de Santiago del Estero.

El ídolo había causado sensación en aquella ocasión al mezclarse entre los vecinos. Un video en particular se viralizó. En esas imágenes se lo ve a Carlitos cantar junto a un hombre que toca el bandoneón y luego bailar un chamamé con una mujer. “Esto es por vos viejo, te amo y te voy a extrañar hasta el día que nos volvamos a ver”, comentó luego en sus redes.

La visita de Carlitos Tevez al pueblo de su papá

“No extraño jugar al fútbol, la estoy pasando bien con mi familia”, se sinceró en noviembre durante una entrevista con el canal ESPN. “Hace poco que dejé. Los domingos cuando rueda la pelota no sé si quiero estar ahí”, agregó. Contó entonces lo difícil que se le hizo en los últimos entrenamientos, mientras su padre estaba internado. “En los entretiempos, y antes de los partidos, me largaba a llorar”, se explayó.

Entonces, insistió en que, si había una oportunidad de continuar su carrera, sería fuera del país. Meses atrás había circulando los rumores que Gabriel Heinze lo había tentado para que se sumara al Atlanta United de la MLS de Estados Unidos. Pero, también, buscó abrirse con respecto a los simpatizantes. “Al hincha le digo que no tengo más nada para darle al club, no tengo más ese fuego sagrado que se necesita para jugar en Boca”.

Carlos Tévez dijo meses atrás que ya no tenía el "fuego sagrado" para jugar.

Por aquellos días también paseó por Marcos Juárez, en Córdoba, frenó a cargar nafta en una estación de servicio. Allí frenó en una YPF con un Rolls Royce Wraith, según especificó la cuenta de Twitter, AutoTest. Los empleados del lugar quedaron fascinados. Carlitos se fotografió con ellos y dejó otra muestra de su carisma.

A Tevez se lo vio en una estación de servicio cordobesa Twitter @AutoTestArg

¿Candidato?

En diciembre, con el triunfo de la Copa Argentina, Tevez dejó de lado la distancia que había mantenido con Boca, se refirió al presente del club y apuntó contra Juan Román Riquelme, con quien había tenido fuertes cortocircuitos en el último tiempo antes de retirarse. Como si fuera poco, también dejó abierta la puerta para pelear por la presidencia del Xeneize en 2023.

Carlos Tevez en el balneario Divisadero de Cariló en enero de 2022. Tomás Cuesta - LA NACION

“Román ya no entra más a la cancha y los que ganan partidos y campeonatos son el grupo de jugadores. Ya ni la camiseta. Antes era una cosa y hoy es otra”, se quejó entonces “el Apache” y arremetió: “Boca sigue ganando campeonatos pero se habla del cómo, que es lo criticado por los hinchas”.

“Es la idea que tienen otros y me la van tirando. Y eso hace mucho ruido. Obvio. Yo me río. Ni yo sé qué voy a hacer”, reconoció Tevez al principio. Pero insistió en que está abierta a otras opciones. Contó entonces que había terminado el 1º año del curso de DT y que tenía pensado tomar clases de coaching.

Macri respaldó el ingreso de Carlos Tevez a la política de Boca.

No obstante, amplió su pensamiento respecto a una eventual participación política dentro del club. Aclaró que no sería solo un “prestanombres”. “Saben la amistad que tengo con Mauricio [Macri] y con Daniel [Angelici] y con toda la dirigencia anterior. Pero dejo claro una cosa: si yo pongo mi nombre, yo voy a ser el que maneje, ni Macri ni Angelici. Ellos quieren que yo acompañe, pero mi nombre me lo gané yo”.

Mauricio Macri salió a respaldarlo públicamente días más tarde. “Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda, lo veo comprometido”, sostuvo, aunque advirtió que primero lo imaginaba en una etapa de aprendizaje, “integrando un grupo, porque aún es joven”.

Tevez y un partido de golf con amigos y familia en septiembre. Instagram @__carlitostevez

En el fin de un año, por demás movilizante, Tevez conoció a Joaquín Nahuel, el niño pastelero de 10 años que se destacó en las redes sociales y que sorprendió incluso a distintos famosos con sus preparaciones.

Revés en la Justicia

En medio de una fuerte pelea judicial, la Justicia le dio una mala noticia fuera del plano deportivo. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 rechazó la medida cautelar que había presentado y confirmó que tenía que pagar el Impuesto extraordinario a las Grandes Fortunas.

El aporte se aprobó como pago por única vez a cargo de contribuyentes que posean patrimonios con un valor superior a $200 millones al registrados al 18 de diciembre de 2020.

Asimismo, el impuesto tiene una estructura de alícuotas progresiva que van del 2% al 3,5% según el valor del patrimonio, teniendo en cuenta que, para el caso de bienes situados en el exterior, estas se incrementan en un 50%.

Noche Amarilla en Ecuador

En enero de 2022, Tevez volvió a pisar un estadio y se puso otra camiseta de fútbol, la del Barcelona, de Guayaquil, un grande de Ecuador. En lo que se conoce como la “Noche Amarilla”, un evento que se realiza anualmente, el club realizó la presentación de la nueva indumentaria, convocó a invitados especiales, famosos y a Tevez como una megafigura deportiva.

El club tiene como entrenador a un argentino, Fabián Bustos, y como presidente a su compatriota Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que lo invitó especialmente a Tevez para un partido informal como parte del espectáculo.

Carlos Tevez y Carlos Alfaro Moreno en Barcelona de Guayaquil. 28/01/22 Twitter @BarcelonaSC

Allí dio otra pista de su retiro. “Estoy disfrutando de mi familia. Es muy difícil. Estamos a fines de enero, cumplo 38 años la semana que viene. Es muy difícil que vuelva a jugar”, admitió en una charla con ESPN.

Algunos días antes había regalado otras instantáneas de sus vacaciones en familia. Se animó a hacer un popular challenge de baile de TikTok. “Tirando pasos en la playa”, escribió el Apache en un video en el que se lo vio bailando el tema “Top 5″ de Duki,

Tevez se animó al challenge del Duki

La remontada del Real Madrid

Antes del anuncio formal del retiro profesional, Tevez había compartido un divertido momento con Sergio “Kun” Aguero. Ambos transmitieron en vivo el partido de la semifinal de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid para las cadenas Star+ y ESPN.

Los dos exfutbolistas, con pasado en el City, hincharon sin ningún disimulo por el equipo que dirige Pep Guardiola. Y ambos sufrieron con la remontada histórica del equipo español. La transmisión se enriqueció con comentarios que Lionel Messi le hizo llegar en vivo al Kun.

La reacción de Messi, Kun y Tévez con la victoria del Real Madrid

¿Despedida en la cancha?

Tras ese evento de distensión, en una entrevista en América, Tevez oficializó su retiro profesional. El año pasado había admitido que podía volver a La Bombonera para una partido despedida.

“La haremos. Acá el presidente [Jorge Amor Ameal] ya me dijo que tengo la cancha. Hacemos lo que quieran, pero después de ese día no habrá una cosa igual. Lo haremos cuando todo vuelva a la normalidad”, afirmó entonces.