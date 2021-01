Eduardo Salvio dijo ayer que no vería con malos ojos una salida de Boca Crédito: Mauro Alfieri

El periodista de ESPN F90, Federico Bulos, criticó a Eduardo Salvio por las declaraciones que dio en la emisión del programa de ayer, y su compañero Sebastián Domínguez lo cuestionó por no decírselo al futbolista durante la entrevista.

"Salvio puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera. De hecho, lo dijo. Yo digo que en River, como hay un manual de comportamiento y ninguno pone ninguna pavada en Instagram nunca, porque hay un líder indiscutido, el mejor de la Argentina, de América y tal vez del mundo, que es Gallardo, baja una línea y esa línea se respeta, porque la baja Gallardo y en el vestuario la continúa Ponzio", diferenció Bulos sobre la situación que se vive en Boca y en River.

En ese sentido, el relator deportivo señaló que "por más que Nacho quiera irse, o Enzo Pérez esté dudando, nadie sale a decir por los medios y públicamente 'yo me quiero ir porque hay lugares mejores porque puedo ganar más' o por lo que fuere. No lo dicen en River porque se respeta la camiseta y el escudo. Y en Boca, Salvio puede hacer y decir lo que quiera".

Además, calificó como "desubicado de parte de Salvio y de Mauro Zárate" haber dicho que se querían ir de Boca Juniors del modo en que lo explicaron. "Vos tenés que resguardar al club", agregó.

Luego, el periodista Marcelo Sottile le dijo a su colega que "hubiera estado bueno" que le marcara "algo" a Salvio, tras lo lo cual intervino el exfutbolista Sebastián Domínguez: "Eso que vos te paraste y te plantaste. Si soy Salvio y te miro en televisión, digo: por qué no me lo dijo ayer. ¿Por qué no le dijiste ayer que no se bancó la presión? El Cai se lo dijo", le consultó a su compañero.

Pero no fue el único. Oscar Ruggeri también cruzó al narrador de fútbol: "Vos como periodista, cuando yo estoy hablando con vos, si vos no me lo decís en la cara por más que no se te ocurrió, al otro día llamame y decímelo en la cara para que yo te pueda responder. Primero, nos dice se puso el cassette. Cuando no se puso el cassette se quejan con esto. Pónganse de acuerdo".

Finalmente, el polémico panelista se defendió y dijo que "no es tan grave" lo que dijo, y que no le parece "descabellado decir que Salvio, Benedetto y muchos otros, no aguantaron la presión en Boca".