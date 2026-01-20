Bodo vs. Manchester City, en vivo

Entre varios cambios que se dan en el particular estadio de Bodo, donde una parte es recta como si fueran departamentos de un edificio, la salida que destaca es la de Kasper Høgh. El número 9 marcó un doblete en dos minutos y fue clave para lo que hasta ahora es triunfo de Bodo por 3-1 ante Manchester City, con todavía 15 minutos en juego.