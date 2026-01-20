Bodo vs. Manchester City, en vivo
El minuto a minuto de uno de los nueve partidos que abren la séptima jornada en la Champions League
Sale el goleador, en un estallido de aplausos
Entre varios cambios que se dan en el particular estadio de Bodo, donde una parte es recta como si fueran departamentos de un edificio, la salida que destaca es la de Kasper Høgh. El número 9 marcó un doblete en dos minutos y fue clave para lo que hasta ahora es triunfo de Bodo por 3-1 ante Manchester City, con todavía 15 minutos en juego.
Se complica el City: expulsado Rodri
Por doble amarilla consecutiva, el mediocampista español se fue expulsado en el partido, dejando al equipo de Pep Guardiola con uno menos en lo que resta del encuentro. Mientras busca descontar el 3 a 1 abajo que lo tiene perdiendo ante Bodo.
Y descuenta el City
Rápidamente, Manchester City encontró el gol del descuento tras un gran remate de afuera del área de Rayan Cherki, que lo deja todavía en partido, 3-1.
Y llegó el tercero de Bodo
En un jugadón individual de Jens Hauge, gambeteando y definiendo a colocar, dejando a Donnarumma parado bajo los palos. De esta forma, Bodo gana por 3 a 0 a Manchester City.
Anulado lo que era el tercero de Bodo
En otro pase que dejó mal parada a la defensa del City, el goleador del partido Kasper Høgh habilitó a Hakon Evjen, que definió muy bien, pero partía adelantado en la acción. El partido sigue 2 a 0 arriba el Bodo ante Manchester City.
Se reanuda el partido: City busca el empate
Comenzó la segunda parte y el equipo de Guardiola debe descontar el 2-0 en contra que lo tiene a Bodo en ventaja como local.
Su primer gol y doblete en Champions, nada menos que al City
El delantero noruego que tuvo un primer tiempo extraordinario, no fue Haaland, sino Kasper Høgh, de Bodo. Marcó un doblete, siendo estos sus primeros dos goles en los siete partidos que disputó por Champions League esta temporada. Y, de momento, le está dando la primera victoria a su equipo en la competencia.
El City busca pero no logra encontrar el descuento antes del entretiempo
Los equipos se van al descanso con el debutante Bodo ganando 2-0 ante Manchester City. El equipo de Pep Guardiola intentó encontrar el descuento, tras el golpe de los dos goles seguidos, con su principal arma: Erling Haaland, quien tuvo dos chances y no logró concretar.
Y llegó el segundo de Bodo, en dos minutos
Tras el saque del medio de Manchester City, Bodo aprovechó de contra tras un error del defensor Max Alleyne y, usando la misma combinación de Ole Blomberg y Kasper Høgh, marcaron el segundo tanto en el partido, dejando sorprendidos a los aficionados locales, que en este momento viven una fiesta en Noruega.
Sorprende Bodo: se pone en ventaja ante el City por 1-0
A los 22 minutos, Ole Blomberg encontró en un centro pasado al número 9, Kasper Høgh, que cabeceó sin problemas ante una mala salida de Gianluigi Donnarumma. Bodo se pone en ventaja ante Manchester City.
Ya en juego el City
Manchester City visita a Bodo/Glimt en un duelo que ya está en juego. El equipo de Pep Guardiola quiere afianzarse entre los primeros puestos de la clasificación y dejar casi sellado su pase a octavos. Por su parte, el local quiere sumar su primera victoria en el torneo y llegar con chances a la última fecha.
Una goleada para arrancar la jornada
Bien temprano, a las 12.30, se jugó el primer partido de la jornada, que fue goleada de Brujas ante Kairat ALmaty como visitante. Ganó por 4-1 y se posicionó, momentáneamente, en puestos de playoffs para 16avos, dejando último al debutante Kairat.
Resumen de la goleada de Brujas
Los encuentros de la jornada
Los nueve partidos que reanudan la Champions League tras el parate de las fiestas con la séptima fecha son: Kairat Almaty-Brujas (ya terminado), Bodo Glimt-Manchester City (en juego), FC Copenhague-Napoli, Inter Milan-Arsenal, Olympiacos-Bayer Leverkusen, Real Madrid-Monaco, Sporting CP-PSG, Tottenham-Borussia Dortmund, y Villarreal-Ajax.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League
Continúa la fase de liga de la Champions League con la séptima fecha, que empieza a definir a los clasificados directos y quienes serán relegados a los playoffs. Los nueve partidos serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney, además de que podrán seguir el minuto a minuto por acá.
