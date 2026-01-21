Qué dijo la árbitra agredida durante un partido en Bahía Blanca

La referí Victoria Cruz habló sobre el ataque que recibió el sábado pasado tras la finalización de un encuentro deportivo en la ciudad de Bahía Blanca. La profesional de veinte años radicó una denuncia penal para identificar a los responsables de las agresiones físicas capturadas por testigos oculares mediante dispositivos móviles.

La árbitra de Bahía Blanca describió la situación como “un nivel de violencia inaceptable para cualquier persona". Cruz remarcó que el clima hostil comenzó antes del silbatazo final. Según su relato a LA NACION, existieron “hostigamientos constantes desde fuera de la cancha”.

El conflicto principal surgió al concluir el duelo entre los equipos La Banda del Moy y Cooperativa Libertad. La joven sufrió agresiones de carácter brutal que incluyeron insultos y violencia física directa. La víctima prefirió omitir detalles específicos para preservar el avance de la investigación judicial en curso.

Cruz calificó el suceso como “un acto de gravedad extrema que requiere medidas para evitar su repetición futura”. Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto donde al menos dos mujeres arremetieron contra la autoridad deportiva.

Las imágenes prueban cómo un futbolista intentó brindar protección a la jueza mientras las atacantes la arrastraban por el césped del campo de juego: la joven sufrió contusiones diversas a raíz de este accionar violento.

Estado de salud y recuperación de la jueza

La profesional de la ciudad bonaerense progresa en su salud de manera paulatina. Cruz permanece bajo vigilancia médica debido a las lesiones físicas que presenta en su cuerpo. El plano psicológico representa un desafío de gran magnitud para la joven víctima.

Ella manifestó que convive con sentimientos de angustia y temor luego del episodio. La red de contención familiar y el apoyo de sus amistades resultan fundamentales en esta etapa de sanación. La Agrupación Independiente de Árbitros (AIA) también brinda asistencia constante a la damnificada para facilitar su restablecimiento emocional.

“Estoy mejorando de a poco. En lo físico todavía estoy con control médico por las contusiones que tuve; en lo psicológico es un proceso: hay momentos de angustia y de miedo, pero estoy acompañada”, explicó la jueza deportiva.

Continuidad en el arbitraje y seguridad deportiva

La decisión sobre el retorno a las canchas permanece bajo análisis: Cruz siente pasión por su labor, pero prioriza su integridad personal ante todo. Ella reconoció que el miedo influye en su visión actual sobre la profesión.

Sus allegados solicitan precaución y cuidados especiales antes de cualquier regreso a la actividad oficial. La joven definirá su futuro paso a paso según existan garantías mínimas de seguridad en los predios deportivos.

Su aspiración principal reside en que el referato reciba el trato digno que corresponde a cualquier trabajador. “Nadie debería exponerse a la violencia por hacer su trabajo”, afirmó la jueza ante la consulta periodística.

Victoria Cruz busca que su caso siente un precedente en el fútbol amateur regional. El crecimiento profesional resulta una meta importante para ella a largo plazo. El respeto hacia la autoridad deportiva constituye un pilar esencial para el desarrollo de cualquier competencia.

