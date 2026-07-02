Fernando Gago: “Tengo una segunda oportunidad para vivir, todavía no caigo de lo que tuve”

Fernando Gago volvió a dirigir un partido de la Universidad de Chile luego de lo que fue su infarto y posterior operación de urgencia, algo que confirma que ya está mejor de salud y puede continuar en su rol como entrenador. En este caso, fue derrota 1-0 ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa Chile.

Al momento de la esperada conferencia de prensa, donde Gago volvió a hablar luego de muchos días en silencio, el ex Boca Juniors dijo una frase que dejó en el olvido la derrota de la U de Chile. “Tengo una segunda oportunidad, una segunda oportunidad para poder seguir viviendo. Esa es la realidad”, aseguró el entrenador.

El problema de salud de Fernando Gago generó mucha preocupación en el mundo del fútbol Captura

A la hora de recordar cómo fueron las horas previas al infarto, el DT argentino señaló: “El jueves me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular, algo de la tos, de malestar de haber dormido torcido, de haber dormido mal, tuve molestias, nunca pensé que era lo que tenía. Mi mujer me insistió durante todo el día para hacerme un estudio. Le dije que después del partido sí me lo iba a hacer”. Con estas palabras, evidenció que ya sabía que algo estaba mal en él, aunque lejos de lo que realmente ocurrió.

“Y cuando terminó el partido, yo me sentía igual que todo el día. No me sentía mal, nunca me sentí de peor forma de la molestia que tenía. Y nada, cuando llego al hospital los estudios daban bien. Estaban dando bien y el último estudio dio mal y nada ahí me enteré de la noticia que tenía una arteria tapada. Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil, creo que todavía no caigo, esa es la realidad, no caigo que tuve lo que tuve”, continuó Gago.

Fernando Gago volvió al banco de suplentes de la U. de Chile tras terminar su recuperación y así explicó en conferencia de prensa su estado de salud. pic.twitter.com/lfT9N3sYVS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

Para finalizar, mencionó cómo fue su regreso al trabajo con la Universidad de Chile: “Viernes, jueves ya empecé a ir un poquito al club, ya empecé a estar un poquito en contacto con el día a día. Obviamente que seguí los partidos con charlas telefónicas durante el partido”. Así, dejó en claro que su problema de salud no le impidió continuar al frente del equipo.

El apoyo más especial desde un palco

Desde las tribunas del Estadio Nacional de Chile, Verónica Laffitte se mostró junto a Joaquín, el hijo que tuvo con Fernando Gago, y evidenció su apoyo en este delicado momento de salud. Junto con una selfie que publicó en Instagram, la odontóloga escribió “Vamos papi” y agregó un emoji de fuerza.

Verónica Laffitte se mostró con Joaquín Gago en la tribuna del Estadio Nacional de Chile Captura Instagram (@vero_laffitteok)

Con motivo del día del padre, Laffitte también le dedicó una publicación a Gago y justo se dio la casualidad que fue apenas horas después del infarto. Con varias imágenes del entrenador con su hijo, escribió: “¡Feliz día papi! ¡Hoy más que nunca feliz día mi vida! ¡Joaquín tiene sin duda al papá más fuerte y luchador del mundo! Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros. ¡Sé que siempre nos vas a cuidar y nosotros a vos! ¡Te amamos infinito héroe de nuestro corazón!”.

El cariño posteo por el día del padre apenas horas después del infarto de Gago Captura Instagram (@vero_laffitteok)

Gago volvió con una dura derrota para la U

La gestión de Fernando Gago en Universidad de Chile sumó un revés preocupante tras la derrota 1-0 ante Unión La Calera. Un solitario tanto de Francisco José Pozzo a los 48 minutos bastó para que el conjunto cementero se impusiera en Ñuñoa, lo que deja al cuadro azul en una situación incómoda en el Grupo D de la Copa Chile, donde ahora comparte el liderato con siete puntos junto a La Calera.

🔴⚪⚽ ¡Lo gana el Cementero!



Francisco Pozzo apareció sin marca por el segundo palo y puso el primero de Unión La Calera ante #LaU, en este #MatchdayMiércoles.



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El impacto de la derrota trascendió lo futbolístico, ya que el Estadio Nacional registró una asistencia de apenas 7.114 espectadores, la cifra más baja en seis años para partidos de la U en dicho recinto. Este fenómeno refleja un marcado descontento de los simpatizantes, quienes protagonizaron un boicot ante el alza en el valor de los tickets y la gestión dirigencial. Para encontrar una presencia menor en condiciones de normalidad institucional, hay que remontarse al 23 de septiembre de 2015, cuando solo 6.913 personas presenciaron el duelo ante Cobresal.