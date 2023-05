escuchar

Tras la picante respuesta de Santi Maratea, Flavio Azzaro volvió a arremeter en su contra y, a través de un video que compartió en sus redes sociales, lo tildó de “estafador” por llevarse una parte del dinero de la colecta para Independiente.

Flavio Azzaro volvió a apuntar contra Santi Maratea por la colecta de Independiente: “Un estafador”

A finales de abril, Santi Maratea dio inicio a la millonaria colecta destinada a saldar las deudas que Independiente acumuló a lo largo de los años y que, lentamente, comenzaban a afectar el funcionamiento interno del club. Aunque en su momento aseguró que lograría su objetivo en, máximo, cinco semanas, la plata no se acumuló de forma tan veloz como anticipó y, días antes de que se cumpla un mes desde el lanzamiento, está en proceso de conseguir $800 millones de pesos.

Su tardanza, al igual que el hecho de que dejó de mostrarse en redes sociales durante una semana, solo aumentaron las críticas de quienes vieron con malos ojos que él se quedaría con el 5% de la plata recaudada, monto designado por actuar como fiduciario –persona designada para administrar el dinero o bienes de otro-.

El tenso cruce entre Santi Maratea y Flavio Azzaro por Independiente

Filoso, Flavio Azzaro utilizó sus redes sociales para expresar su descontento hacia el accionar del influencer, pero lo hizo con un picante video en el que entonó una canción de cancha escrita especialmente para chicanear tanto a los hinchas del club de Avellaneda como al responsable de conseguir los tan necesitados dólares. La misma decía: “Maratea, Maratea, Maratea se borró... se llevó toda la guita y al Rojo lo cagó”.

Horas después, el susodicho se mostró en sus Historias de Instagram y, después de explicar que se ausentó debido a que se sentía saturado por el seguimiento mediático de la colecta, apuntó contra Azzaro y le dijo: “Vengan de a uno”.

La chicana de Flavio Azzaro a Santi Maratea por la colecta para Independiente

Un día más tarde, el conductor de Crónica TV respondió con un segundo video. “No le iba a contestar porque a mí eso de hablarle a alguien sin decir el nombre y apellido, nunca me gustó. A mí me gusta nombrar a la gente, hacerme cargo de lo que digo. Pero le voy a seguir la corriente. Él dijo ‘un periodista que empieza con F’ y yo voy a decir ‘un estafador que empieza con S’”, comenzó, en referencia a que Maratea nunca lo nombró de manera explícita.

Y continuó: “De a poquito, las cosas se van acomodando y tengo la sensación de que también, en parte, él hace este jueguito de nombrarme sin nombrarme y todo eso porque, como no le da más bola nadie, como ya la colecta se murió y lo que presumía él que iba a juntar, hablando como un canchero, no va a llegar pero ni cerca. En su momento, ‘estafador S’ dijo que en cuatro semanas ya sería que todo vaya muy mal y en cinco semanas, todo un fracaso. Ahora está rogando llegar a los 800 millones. Rogando llegar a pagar la deuda con el América”.

En cuanto a su opinión sobre por qué no logró su objetivo en el tiempo pactado, detalló: “Tengo la impresión de que eso sucedió porque un montón de gente pensaba que él no se quedaba con nada y por eso donó. O que él se quedaba con una parte. Cuando nos dimos cuenta de que el 4 o el 5 por ciento era la verdad y no era algo que comentaban algunos periodistas que querían vender pescado podrido, hubo un montón de gente que dijo ‘yo no pongo más plata’”.

Santi Maratea anunció que está a punto de llegar a los 800 millones de pesos para Independiente

Por su parte, el ganador del Martín Fierro de oro ignoró los dichos de Azzaro y, en su perfil de Twitter, anunció que estaba a menos de 3 millones de pesos de alcanzar los 800 millones. “Hoy nos emborrachamos y llegamos a los 800 millones o al revés”, escribió, celebrando de manera anticipada.

LA NACION