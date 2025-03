Fórmula 1, GP de China: los Alpine largarán en el fondo la carrera sprint y la primera fila será Hamilton vs. Verstappen

Tras la única prueba que los pilotos de la Fórmula 1 realizaron en el Gran Premio de Shangái, se definió la grilla de las posiciones de largada para la sprint, con fecha y horario programados para el sábado a las 00 (hora argentina). De esta manera, la parrilla de salida la encabezará Lewis Hamilton, que cerró con 1m30s849/1000. Después del piloto de Ferrari siguieron Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc y George Russell respectivamente.

“Quiero agradecerle a este público increíble. No esperaba este resultado pero estoy muy feliz y orgulloso. La última carrera había sido un desastre. Vine a una pista que me encanta: Shangái es un lugar fantástico con un clima muy bueno. Hicimos grandes cambios y el equipo hizo un gran trabajo en el descanso para manejar el auto. No puedo creer que haya conseguido la pole”, declaró el británico.

Envalentonado por su podio en la primera fecha, Lando Norris fue el más veloz del entrenamiento por casi medio segundo más rápido que Charles Leclerc. Sin embargo, no le alcanzó y terminó en el sexto puesto.

La carrera de sprint constará de 19 vueltas y otorgará puntos a los primeros ocho de la tabla final. Horas después los pilotos se medirán en la clasificatoria a la carrera principal, en la cual se correrán 56 vueltas.

Alpine, en lo último

Después del pésimo arranque de Jack Doohan en las pistas mojadas del GP de Australia, en el que quedó afuera en la primera vuelta, volvió a sufrir un imprevisto que le marca la cuenta. Durante la práctica, al australiano se le apagó el auto en una curva y debió volver a los boxes. “Tengo un problema. No hay electricidad en el volante. La energía está apagada. Díganme qué debo hacer”, dijo en comunicación con su equipo.

En tanto, el flamante corredor de Alpine no logra redimirse ni perfilarse por primera vez en la Fórmula 1: no logró avanzar en la SQ1 y largará en la sprint desde lo último de la parrilla, al igual que su dupla, Pierre Gasly. El consuelo del australiano fue que terminó 65 milésimas por delante del francés. También quedaron eliminados en el primer tramo Liam Lawson (Red Bull), que finalizó en el fondo, Nico Hülkenberg (Sauber) y Esteban Ocon (Haas).

Mientras tanto, Franco Colapinto espera. A la expectativa del rendimiento de Doohan, el pilarense mirará el GP de China desde los boxes y deberá tomar nota. Es que al australiano le quedan por contrato cuatro carreras con la escudería y, en caso de no cumplir con las expectativas, el argentino podría calzarse el casco.

El insólito intercambio de Leclerc con su equipo

Durante la SQ2, Charles Leclerc mantuvo una confusa e insólita comunicación. El equipo de Ferrari le pidió “intercambiar los autos” y el monegasco, que estaba en pista, se sorprendió.

Ingeniero: -¿Podemos intercambiar los autos, por favor?

Leclerc: -¿Intercambiar los autos ahora?

Ingeniero: -Si, por favor.

Leclerc: -Sí, lo haré. Pero nunca hemos hecho eso.

El resumen de la carrera

