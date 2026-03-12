Franco Colapinto mostró el nuevo sticker de su termo y generó furor en el GP de China: “El favorito del paddock”

Tras su épica salvada en Australia para evitar lo que pudo haber sido un terrible choque contra Liam Lawson, Franco Colapinto se prepara para correr en el Gran Premio de China. Este jueves el argentino llegó al paddock y fiel a su estilo dio que hablar, pero no solo por sus pantalones azules con un diseño bordado de un dragón, sino también por su termo. Apareció un nuevo sticker junto a las imágenes de Lionel Messi y la Copa del Mundo, y causó furor.

“¡El termo favorito del paddock!”, escribió Franco Colapinto en un posteo que compartió con sus 5.3 millones de seguidores de Instagram. Ingresó al paddock con el mate y el termo en la mano y todas las miradas se posaron en su nuevo sticker. ¿De qué era? De Punch, el bebé macaco japonés, y su orangután de peluche, los cuales fueron recientemente virales en las redes sociales.

Franco Colapinto llegó con su termo y su mate al Gran Premio de Chin (Foto: Instagram @francolapinto)

Su nueva adquisición causó furor entre sus seguidores. “El sticker de Punch me destruye”; “Franquito, gana por Punch, por favor”; “¡El sticker!”; “Franco y Punch, mis dos imperios romanos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron. “Me alegro de que te gustaran los stickers, Fran”, escribió la usuaria Kiara Tabone, que, según reveló, fue quien le dio el sticker al argentino.

Franco Colapinto sumó un sticker de Punch a su termo (Foto: Instagram @francolapinto)

El fanatismo del piloto argentino por Punch no es ninguna novedad. En la previa del Gran Premio de Australia dijo: “[...] A mí solo me importa Punch. Es mi imperio romano”. “Mi Instagram es solo Punch. Es tan bueno. Lo ves con su juguete... lo amo”, aseguró. Su compañero Pierre Gasly le preguntó si quería al macaco como mascota, pero le dijo que no, que le gustaría tenerlo como un hermano o un compañero y que hasta podría casarse con él.

Franco Colapinto habló de su fanatismo por Punch

Sus palabras rápidamente se viralizaron y los fanáticos no tardaron en pedir un encuentro entre ambos.

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de China. La práctica libre 1 tendrá lugar este viernes 13 de marzo desde las 00.30 (hora argentina) y la clasificación de la carrera sprint a las 4. El sábado 14 de marzo a partir de las 00.00 se correrá la sprint y a las 4 será la clasificación. La carrera final es el domingo 15 a las 4.