Las reacciones en redes sociales en VIVO por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

El anuncio del retiro definitivo de Lionel Messi de la selección argentina genera una ola de mensajes afectuosos en las redes sociales. El mundo del deporte despide al ídolo en el día de su presentación final frente a Benín en el estadio Monumental. Neymar Jr. encabezó los tributos digitales mediante un posteo en Instagram: “Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años, espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”.

La selección argentina, a través de sus canales oficiales, publicó una fotografía grupal bajo la leyenda “equipo ganador” donde aparecen figuras como Cuti Romero, Dibu Martínez y Enzo Fernández junto al capitán durante el entrenamiento final. El arquero decidió realizarse un look especial dedicado al 10, gesto que repercutió entre los seguidores en las plataformas digitales.

El look especial del Dibu Martínez dedicado a Lionel Messi

Por su parte, la cuenta oficial de Messi mostró la camiseta conmemorativa que el capitán utilizará esta noche, una pieza que presenta la bandera argentina en formato vertical junto a un sol dorado. A su vez, la comunidad virtual canaliza el fervor a través del seguimiento minuto a minuto del evento mientras los monumentos nacionales se iluminan de celeste y blanco como respuesta simbólica al cariño de la hinchada.

La AFA, por su parte, centralizó el mensaje de unidad en redes bajo el lema “Gracias, Leo”, mientras el debate sobre la reventa de entradas ocupa espacios de opinión en redes sociales. Los usuarios reaccionan con nostalgia ante el cierre de una etapa de 22 años de historia futbolística marcada por el legado de Messi en el equipo nacional.

Las reacciones en redes a la despedida de Messi

Llegó el día de despedir al capitán pic.twitter.com/0jAoPndy4Z — CheNetflix (@CheNetflix) October 6, 2026

Messi: bueno gente ante que nada

Yo enfrente de la tele en mi casa: pic.twitter.com/CAOnqeK99d — claru🐿🇦🇷 | NO VI A SKZ (@clary13_x) October 6, 2026

Todos: Noo Leo no te retires Juga hasta los 67 el que se retira es madridista

Nico pah: joder primero se va el macarrón Di maria y ahora Leo

El corte de pelo del Dibu: pic.twitter.com/Xbv4dTRUKU — Rukko (@Rrukista) October 6, 2026