Fue a Agrandadytos y se tatuó la imagen de su abrazo con Maradona

Mariano Sinito conoció a Diego Armando Maradona a sus nueve años. El encuentro se dio en el programa Agrandadytos, conducido por Dady Brieva, que se emitió por eltrece. Conmovido por la sorpresa, el pequeño abrazó al astro argentino. El tiempo se frenó. Lo que quedó, a pesar del registro fílmico, fue esa sensación de tener al lado a la persona que, quizás, les dio las mayores alegrías a quienes son amantes del fútbol en la Argentina.

En aquél programa, el niño enumeró varios ítems de la vida de Maradona que dejaron a más de uno atónito. Lo que quedó fue ese contacto físico. El abrazo que podría ser de un padre a un hijo. De aquel 2005 hasta el día de la fecha pasaron 17 años y Sinito es recordado por tener ese privilegio de compartir un instante con Diego.

El encuentro de un pequeño Mariano Sinito con Diego Maradona en Agrandadytos

“Recibí por parte de gente adulta muchos cuestionamientos acerca de cómo podía idolatrar a esa persona, que por alguna razón es mala palabra”, comentó en una entrevista con el programa Un Día Perfecto de Radio Metro. Y agregó, en una clara muestra que la exposición no era el mejor aliado a su corta edad: “Varias veces dije que no era el nene de Agrandadytos, me sentía culpable de ese momento. Sufrí bastante bullying y después de años de terapia me pude reconciliar conmigo mismo”.

Radicado en Santa Fe, Sinito encausó su vida, sanó viejas heridas y sobre ellas se tatuó una marca indeleble. Un abrazo que lo contendrá afectivamente. Él y Diego. “Quise que se parezca una pintada, que el nene que da el abrazo pueda ser cualquiera. Que pueda ser hasta ser sí mismo”, publicó en su cuenta de Twitter junto a la foto del tatuaje.

El inicio del hilo que publicó Sinito en relación al tatuaje con Maradona Foto: Twitter @SinitoMariano

Sin tener la suerte de poder coincidir de vuelta con Maradona, tuvo el acercamiento más cercano con el entorno familiar al hablar con Dalma, su hija, también en la radio, donde ella señaló: “No nos conocemos, pero soy tu fan, ese momento televisivo para mí es uno de los más lindos que vi en la televisión”.

Foto: @SinitoMariano

Él admite que conoció al Diego de verdad, “no al que pintan los medios de comunicación”. Su huella será eterna. El 25 de noviembre de 2020, a causa de problemas cardíacos, Maradona murió y así lo recordó ese niño que, hoy, es grande: “Y cuando te busco, no hay sitio en donde no estés... Te amo Diego, algún día nos vamos a volver a ver y nos vamos a volver a abrazar”.