Fue secretaria de Gerardo Sofovich, creó su propio deporte y hoy impulsa el freestyle como disciplina

La primera vez que Fiorella Castillo expresó en voz alta el deseo de crear su propio deporte, todo el mundo se rio en su cara. Al principio escuchó frases como “para qué lo hacía”, que “estaba loca” y que era “delirante”. Ahora que pudo materializar la idea, sus conocidos intentan “recordarle” que “todos confiaban en ella”. En medio de un largo camino que tuvo que allanarse sola, fue secretaria de Gerardo Sofovich, trabajó con el periodista deportivo Walter Nelson y luchó incansablemente hasta poder despegar con su carrera, que hace dos meses le trajo una gran alegría.

Durante el Mundial de Brasil 2014, la imagen de Fiorella recorrió los medios del mundo mientras hacía jueguitos con la pelota y con tacos altos. En aquel momento, contó que vivía con una pelota atada a los pies, algo que le permitió hacerse un nombre en el ambiente, aunque siempre recuerda que tiene un pasado ligado al espectáculo. Ahora, su vida gira en torno a la Asociación Argentina de 25 Street, un organismo que creó desde cero para agrupar a todos los jóvenes que deciden practicar el deporte que ella misma inventó y que fue avalado recientemente por la Confederación Argentina de Deportes.

“Arranqué a los 15 años. Primero, en mis vacaciones, hacía los jueguitos como hobby y pasaba la gorra. Esto empezó como una locura, pero después vi que el freestyle desemboca en cosas importantes, por ejemplo, hace dos meses me entregaron los papeles desde la Inspección General de Justicia (IGJ), y hoy soy la presidenta de la Asociación Argentina de 25 Street, Freestyle Fútbol y Soccer”, cuenta a LA NACION.

Fiorela inventó 25 Street, un deporte que se practica adentro de una jaula Cortesía

En sus comienzos, Fiorella trabajó con Futsal de la AFA, donde hacía juegos en la apertura de partidos y eventos en diferentes partes del país. 25 Street es una invención suya, dice, que está patentada y registrada legalmente en los organismos correspondientes de la Argentina y este año espera poder presentarlo oficialmente en la previa del Mundial de Qatar 2022.

Cómo conoció a Gerardo Sofovich

Fiorella tenía 21 años cuando comenzó a trabajar con Gerardo Sofovich. Hoy tiene 33 y más de la mitad de su vida la dedicó a esta nueva disciplina. Fue su desparpajo lo que enseguida la conectó con el productor teatral, quien impresionado por su forma de desenvolverse, le pidió no solo que siguiera con las audiciones para el casting en el que se encontraron por primera vez, sino que fuese su secretaria. “Había un casting para un programa de aire para el que querían que fueran chicas a hacer jueguitos. Y yo fui a la productora, con la pelota bajo el brazo. Me dijeron de ingresar, recuerdo que había una oficina, miré hacia la derecha y estaba Gerardo Sofovich en la punta de un escritorio. Le digo ‘ah, era tuyo el programa’, me dijo ‘sí, ¿de quién pensaste que era?’”, describió sobre las primeras palabras que intercambió con el conductor.

Fiorella recordó que él siempre tenía secretarias muy atractivas, desinhibidas, que no tenían problema en mostrarse, pero que todo esto finalmente trajo aparejado una ola de críticas hacia el productor. En esa oportunidad, ella se presentó a participar del programa porque Sofovich quería hacer un concurso de freestyle donde las chicas tenían que demostrar sus dotes futbolísticos. Allí, dice, gano cinco anillos de oro. “Buscaba otro estilo de mujeres, no solamente a esas chicas voluptuosas que llamaban la atención. Cuando llegué le demostré que podía hacer jueguitos. Ahí me pidió que, además de que participe, fuera su secretaria. Yo no tenía ni idea por qué, algo vio en mí”, aseguró.

A partir de ese momento, y durante el año siguiente, comenzaron a trabajar juntos delante y detrás de cámara en el que la relación laboral los llevó a hacer una temporada de teatro en Mar del Plata, con la obra Delicadamente inmoral, con Silvina Luna. Pero, aquella oportunidad se terminó después de que a la obra no le fuera tan bien como lo habían planeado. “Para mí trabajar con él fue espectacular, porque yo lo trataba como si fuese mi abuelo. Llegaba al programa y estaban las chicas para pedirle algo y yo entraba directamente al camarín y lo jodía sobre el programa, lo puteaba. Nos divertíamos mucho. Era rebelde”, señaló.

Fiorella inventó un deporte que registró y patentó Cortesía

Para ese entonces, Fiorella ya hacía presentaciones con el freestyle y Gerardo era una de las personas que estaba muy pendiente de cómo enfocaba su carrera deportiva y empresarial. Después de cada fin de semana, le preguntaba cómo le había ido y dónde se había presentado. “Siempre le llevaba un juego y me preguntaba ‘con qué había robado esa semana’, porque yo hacía eventos y juegos con la pelota. Teníamos una linda relación”, remarcó. En ese ciclo visibilizó su habilidad con los pies y la pelota, por lo que gracias a la determinación que siempre tuvo pudo seguir en el rubro. Entre las figuras con las que trabajó también se destacan el periodista deportivo Walter Nelson, con quien estuvo en un programa de TyC Sports, donde hizo un concurso de preguntas y respuestas que incluían una pelota de fútbol.

Una idea loca materializada

Fueron los años de insistencia y su determinación los condimentos que la ayudaron a cumplir sus sueños. “Hice todo lo que se puede llegar a hacer para competir porque no es un deporte, hay que dedicarle demasiado para poder vivir de esto. Yo viví del freestyle desde los 18 a los 24 años, después me cansé y se me vino la idea loca de inventar el deporte. Hoy estoy casi a un paso de poder presentarlo, me imagino que va a ser este año”, relató. La idea es que esto se de antes de noviembre, pero en una fecha del Mundial de fútbol. Y el escenario será la Plaza Vaticano con un marco que ella misma considera un “bien nacional”, porque está ubicada frente al Colón, cerca de la 9 de Julio y el Obelisco. “La idea es darle visibilidad al freestyle y street soccer, como presidente la Asociación Argentina”, precisó.

Castillo sostiene que vivir de este deporte suele convertirse en un desafío que muchas veces puede convertirse en una situación apremiante. El freestyle, en rigor, es el relleno de un evento deportivo. “Es el ‘te contrato para que estés en la entrada de un partido de fútbol, una recepción y no mucho más que eso’. Después hay un campeonato que lo organiza Red Bull, que es dos veces por año. Los chicos no pueden vivir de eso, nadie los avala para poder viajar. Por eso, a mí se me ocurrió crear 25 Street, que es una nueva disciplina que une al freestyle, al soccer y al fútbol, es más urbana, para poder tener un marco donde practicarlo”, explicó.

25 Street hoy busca un lugar con techo para poder practicar el deporte Cortesía

Desde que comenzó a dedicarse a esta disciplina, en su adolescencia, el deporte lo practicaba en lugares improvisados. Hoy, afirma, los jóvenes todavía no tienen un espacio donde poder hacerlo: “Lo que yo quiero con 25 Street es poder generar un marco que sea de ellos y no hacerlo en una canchita, que cuando llegan los del fútbol nos desplazan o en la plaza, que si llega la familia y pone la mantita ya no tenemos espacio. Hoy, como presidenta de la Asociación estoy peleando por algunos derechos, como armar la primera plaza de freestyle en Capital Federal, un lugar con techo donde los chicos puedan jugar o si algún club me da la posibilidad de meterlo”.

A través de la Asociación, intentará llevar el deporte a distintas provincias del país para visibilizar la disciplina: “La idea es sumar a más chicos para que el día de mañana puedan competir, pero para eso tienen que tener un espacio que hoy en día no existe”.

—¿Cómo nació 25 Street?

—Yo tuve la idea: la diseñé, la bajé a tierra, la patenté en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en Propiedad Intelectual y Mecanismo. Además, hice el primer prototipo para ver si el deporte era funcional. Lo armamos en una jaula en el Hipódromo de Palermo para ver si la jaula era funcional y después en una jaula profesional. El deporte está avalado por el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), para que en el caso de los chicos que quieran practicarlo, puedan hacerse los estudios fisiológicos que son importantes para practicar deportes olímpicos.

Fiorella Castillo luchó incansablemente para poder materializar una idea Cortesía

Hace unos años, cuenta, se acercó una persona con la intención de comprarle la idea del juego y registrarla a su nombre. “Quiero aclarar que no vendo el deporte a un capitalista. Me pasó que me quisieron comprar la idea, pero se querían quedar con el 70% del proyecto. Fue tedioso porque me pasó al principio. Cuando armé el prototipo en el velódromo me acuerdo que cayó un grupo de chicos de entre 15 y 20 años a jugar adentro de la jaula y uno empezó a preguntar de dónde lo habíamos traído, porque es un invento de cero. Un amigo se dio vuelta y le dijo que lo inventé yo. El pibe vino y me dijo ‘¡qué lo vas a inventar vos! Y yo le dije ‘tenés razón, yo tampoco pensaría que lo inventé yo’”, indicó.

En qué consiste 25 Street

25 Street es una apuesta novedosa, pero, a su vez, es un deporte meramente urbano. La actividad consiste en un juego que se realiza en una jaula de 10 metros de diámetro y los goles se meten en un tacho que está en el centro. El nombre se debe a que el partido dura 25 minutos en total. En rigor, se realizan cinco tiempos de cinco minutos cada uno. En ese lapso, el jugador que más goles meta en el tacho resulta ser el ganador de la serie. Además, se juega con una pelota de fútbol libre y siempre dentro de la jaula.

Una vez que tenía la idea materializada, recuerda, llegó el desafío de poder crear una asociación, algo que puede resultar impensado para una sola persona que alegue la invención de un deporte. “Un día, estando en mi casa dije ‘inventé un deporte, me dedico al freestyle y no hay una asociación. Quería armarla. Me metí en el Google y busqué la confederación Argentina de Deportes. Me saltó la calle Tucumán, agarré la moto y fui. Les dije ‘mi nombre es Fiorella Castillo, somos un grupo de argentinos que inventamos un deporte. Obviamente que era yo sola’. A la media hora estaba sentada con el director”, narró.

El deporte se realiza en una jaula de 10 metros de diámetro y los goles se meten en un tacho que está en el centro Cortesía

En ese momento, relata, la reacción de Rodolfo Paverini, quien por entonces ya ocupaba el cargo, fue sorpresiva. “Me dijo ‘de ninguna manera yo te voy a armar una asociación de un deporte que inventaste vos. ¡Es una locura!’. Después de un año, a medida que yo iba armando cosas del deporte, ellos lo fueron entendiendo. Aceptaron armar el estatuto y lo presentaron a la Inspección General de Justicia [IGJ]. Después de cuatro largos años, hace dos meses, me entregaron el documento del IGJ, que indica que soy la presidenta y fundadora de la Asociación Argentina del freestyle. No fue fácil”, subrayó.

El freestyle en la Argentina de a poco suma más adeptos con la idea de formar la primera liga, ya que lo puede practicar cualquier chico o chica que juegue al fútbol o que haga Street soccer. Los artistas conocidos en el país que practican esta disciplina son Soledad Arena, Charly Iacono y Andrés Plaul.