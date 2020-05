Como en la Bundesliga, algunos clubes de Costa Rica generaron ingresos con las "entradas virtuales" que pagaron los hinchas para aparecer en las tribunas con sus siluetas Crédito: Captura

El fútbol de Costa Rica se suele sentir reflejado en los principales titulares de la prensa internacional con la estupenda carrera de Keylor Navas, tricampeón de la Champions League con Real Madrid antes de pasar a Paris Saint Germain. El arquero es una especie de mascarón de proa de un fútbol que es potencia entre los países de América Central, como lo prueban sus cuatro clasificaciones para los últimos cinco mundiales, con la estupenda campaña en Brasil 2014, donde el seleccionado Tico solo en los penales claudicó ante Holanda en los cuartos de final.

Por estos días, Costa Rica atrae las miradas y la curiosidad porque es la única liga de fútbol del continente americano que se reanudó en medio de la pandemia de coronavirus. Hace dos semanas, Nicaragua, que nunca detuvo la pelota, finalizó su torneo, pero lo hizo con una relativización del coronavirus por parte del gobierno sandinista que rozó la temeridad y el ocultamiento de la gravedad sanitaria.

Lo de Costa Rica es diferente. El regreso a las canchas, sin público, responde al efectivo control que el país presidido por Carlos Alvarado hizo de la pandemia. Desde que el 6 de marzo se conoció el primer contagiado, la cifra de infectados es de 918, con 607 personas recuperadas y 10 muertes.

La desinfección de los botines está dentro del protocolo del fútbol de Costa Rica Crédito: Twitter Deportivo Saprissa

"Hay muchas personas que pueden disfrutar otra vez del fútbol, y podrá sonar superficial, pero para mucha gente es importante tener una distracción porque la salud mental es una de las grandes preocupaciones que tenemos", expresó el presidente Alvarado sobre el torneo que se interrumpió el 15 de marzo y se reanudó el 19 de mayo.

"Acá llevaron muy bien la gestión de la pandemia, El que se transformó en una figura fue el ministro de Salud (Daniel Salas). Al principio se burlaban de sus exposiciones, pero ahora es muy querido y respetado. Si no se convierte en el próximo presidente va a pegar en el palo", manifestó en diálogo con LA NACIÓN el cordobés Pablo Azcurra (34 años), volante de Pérez Zeledón, club con el que fue campeón en 2017 y ciudad en la que comenzó a jugar Navas. "Keylor es Dios en este lugar. El otro día me mostraban las canchitas en las que surgió, son las que aparecen en su documental", agregó Azcurra.

El 1° de mayo retomaron los entrenamientos en grupos de cinco jugadores y con una práctica de once reaparecieron en la competencia oficial. Restan cinco fechas de un torneo que es liderado por Saprissa, con cuatro puntos de ventaja sobre Alajuelense y 13 sobre Herediano, los tres equipos más poderosos, en lo económico y lo deportivo.

A los futbolistas no se les hace el test de coronavirus por una cuestión de costos (300 dólares cada uno), pero si se aplica un estricto protocolo de higiene, que incluye hasta la desinfección de los botines y la obligatoriedad de los tapabocas para los suplentes. El periodista Luis Quiroz asegura que ni siquiera se ve a los jugadores escupir al suelo.

"Es abundante el uso del alcohol en gel y continuo el lavado de manos. En el micro queda libre el asiento de al lado. Antes de entrar en el estadio nos toman la temperatura y nos hacen firmar una planilla. Hubo una anécdota con el plantel de Limón, que viajó para jugar contra Guadalupe sin los tapabocas. El protocolo establece que en esos casos se los tiene que suministrar el local, si no no pueden jugar", describió Azcurra, que surgió en Racing de Córdoba, pasó por el ascenso argentino (Temperley, General Lamadrid y Deportivo Merlo, entre otros), por el fútbol colombiano y una escala de cinco meses en Indonesia que ni Wikipedia registra.

La pandemia trajo recortes de salarios convenidos entre el gremio de los futbolistas y los clubes. Cobraron el 50 por ciento del sueldo, que en el caso de los futbolistas extranjeros oscila entre 3000 y 5000 dólares por mes, mientras la liga estuvo suspendida. Con la reanudación a puertas cerradas, se les reconoce el 60 por ciento, y cuando se habilite la asistencia del público -no hay fecha estimada- se pasará al 80 por ciento para luego llegar al 100. Por ahora, el fútbol profesional, incluido el ascenso, es el único deporte que volvió a la competencia, mientras que otras 10 disciplinas tienen aprobado el protocolo para retomar los entrenamientos.

La atención a la prensa de los futbolistas es obligatoria con tapabocas Crédito: Twitter Deportivo Saprissa

Los clubes, que tienen más ingresos por derechos de televisión y patrocinios que por ventas de entradas y asociados -en un partido importante asisten entre 8000 y 10.000 hinchas-, aguzaron el ingenio para generar recursos. Al estilo de lo que se hizo en la Bundesliga, pusieron a la venta "entradas virtuales" para los partidos. Mediante la campaña "Vos ayudaste al equipo durante el Covid-19", se invita a los simpatizantes a pagar 15 dólares y mandar una foto al club, que se encargará de armar una silueta para colocar en la tribuna durante el encuentro. Con esa estrategia, Saprissa recaudó 5000 dólares durante dos horas. También aprovechan las tribunas vacías para colocar telones publicitarios, como se vio el de Burger King, para tener otra fuente de recaudación.

Ser la única competencia del continente le dio una mayor exposición y visibilidad. La televisación de Saprissa ante Herediano por ESPN para los Estados Unidos, México y Centroamérica reportó una audiencia cercana a los 60 millones de televidentes. Según datos de la Federación Costarricense de Fútbol, hasta 61 países recibieron las imágenes de la jornada, lo que redundó en 33 millones de dólares en derechos de transmisión. Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Costa Rica de Fútbol, recibió consultas y pedido de consejos de dirigentes de Colombia, Honduras y Guatemala para intentar aplicar en sus países.

"Después de dos meses sin jugar, hasta yo estoy sorprendido de lo bien que me respondió el físico con dos partidos en tres días. Contra Municipal Grecia habían dejado el pasto alto y hacía un calor... Pero lo aguanté bien. El sábado jugamos a los cuatro de la tarde, con 35 grados, en una cancha sintética que hervía por el calor. Me ardían las plantas de los pies. De los 12 equipos de primera, siete tienen canchas sintéticas. En 2017 salimos campeones sobre pasto natural en Pérez Zeledón, pero con el dinero que la Federación le giró al club por lo que le entró por la participación del seleccionado en el Mundial, construyeron la sintética. Es necesaria porque en esta zona, a 150 kilómetros de la capital San José, en esta época del año llueve todos los días. Se formaba mucho barro y el club no tiene otro predio. Primera división, inferiores y fútbol femenino practican en el estadio", comentó Azcurra, que en junio debe renovar contrato y le gustaría quedarse en una localidad que está "en un hueco de la montaña y a media hora de la playa".

Las tribunas vacías son aprovechadas con telones publicitarios para obtener más recursos económicos. Crédito: Captura

Los argentinos que participan en la primera división de Costa Rica

SAPRISA: Mariano Torres

ALAJUELENSE: Facundo Zabala, Andrés Carevic (DT)

HEREDIANO: José Giacone (DT)

JICARAL: Pablo Calderón

CARTAGINÉS: Francesco Celeste, Jonathan Hansen

GUADALUPE: Lautaro Ayala

SAN CARLOS: Lucas Meza

MUNICIPAL GRECIA: Leonel Peralta, Lucas Giovagnoli

PEREZ ZELEDON: Pablo Azcurra, Cristian Hernández, Alexis Ramos

LA U UNIVERSITARIOS: Hernán Fener, Sebastián Medina