1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig, por la Bundesliga 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este viernes desde las las 16.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
1. FC Union Berlin y RB Leipzig se enfrentan este viernes desde las 16.30h en el estadio Stadion An der Alten Försterei, por la fecha 14 de la Bundesliga 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, 1. FC Union Berlin viene de perder ante VfL Wolfsburg por 3-1 mientras que RB Leipzig llega de ganar ante Eintracht Frankfurt por 6-0. 1. FC Union Berlin suma 15 puntos en la tabla de posiciones, mientras que RB Leipzig tiene 29 puntos.
Todo lo que hay que saber
- 1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig
- Hora: las 16.30h
- Partido correspondiente a la fecha 14 de la Bundesliga 2025
El resultado en vivo
Así están 1. FC Union Berlin y RB Leipzig en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol alemán en 2025
La Bundesliga, primera división del fútbol alemán, está integrada por 18 equipos: 15 que permanecieron de la temporada anterior, dos ascendidos desde la 2. Bundesliga y el ganador del repechaje.
El formato del torneo es de liga única: cada equipo enfrenta a los demás dos veces, una como local y otra como visitante, lo que da un total de 34 fechas. El calendario se define por sorteo antes del inicio. La tabla se organiza según los puntos obtenidos y al final de la temporada se determina el campeón, las clasificaciones a copas europeas y los descensos a la segunda categoría.
En cuanto al descenso, los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría, mientras que el ocupe el puesto 16 debe jugar un playoff por la permanencia contra el tercero de la 2. Bundesliga.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
En la Bundesliga, los cuatro primeros equipos de la tabla se clasifican directamente para la Liga de Campeones de la UEFA. El campeón de la Copa de Alemania y el mejor club ubicado que no haya obtenido su lugar en la Champions acceden a la Europa League. Por su parte, el siguiente equipo mejor posicionado y sin cupo en torneos europeos obtiene el pase a la Conference League de la UEFA.
¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. Este reparto puede modificarse según los resultados de la temporada. Si el ganador de la Copa de Alemania también termina entre los cuatro primeros de la liga, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, mientras que el séptimo obtiene el lugar en la Conference League. De esta forma, la Bundesliga ajusta las posiciones europeas para garantizar que todos los cupos sean ocupados.
