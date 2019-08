Neymar, una de las figuras que se encuentra en una situación complicada con respecto a su futuro Fuente: Reuters

A pocos días del cierre del mercado de pases en el fútbol europeo, el futuro incierto que atraviesan grandes figuras como Neymar, Coutinho, Gareth Bale y Pogba se estira día a día. ¿Por qué pasan las semanas y siguen en el mismo lugar? Sencillo: los clubes interesados en contar con sus servicios deberán satisfacer los intereses de estas estrellas y también de los clubes dueños de sus pases que no los dejarán irse a cualquier precio. Una situación que en Europa definen como "la jaula de oro" de las estrellas.

Neymar viene de tener una floja temporada en Paris Sanit Germain por lesiones y situaciones extradeportivas que vivió. El brasileño tiene claro que su deseo es regresar a Barcelona. Desde el club francés, el presidente Nasser Al Khelaifi se niega a venderlo salvo que un club ofrezca los 300 millones de euros que piden por él y además que respete el contrato del futbolista, que ronda los 34 millones de euros por año.

Pogba, otro buscado

Situación parecida es la que pasa Paul Pogba. Manchester United, dueño de su ficha, no quiere desprenderse del mediocampista. Además, su actual entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, lo quiere en el equipo. Pero el francés ya le comunicó tanto al club inglés que su idea es ser traspasado a Real Madrid, club que está interesado en contar con él como ya lo ha manifestado su titular, Florentino Pérez.

La traba más importante de la salida de Pogba es el valor de su ficha: 200 millones de euros, cifra que Real Madrid se niega a abonar teniendo en cuenta que se trata del doble de lo que lo pagó el United y que además el jugador se ha devaluado.

Paul Pogba quiere jugar en Real Madrid, pero Manchester United pide mucho dinero por su transferencia

Coutinho, en duda

El caso del jugador de Barcelona Philippe Coutinho también figura a diario en los diarios deportivos europeos. El club catalán quiere desprenderse del brasileño, incluso su presidente, Josep Maria Bartomeu, y su entrenador, Ernesto Valverde, saben que no dio el resultado que esperaban de él y lo ven como una buena opción de venta que sirva para poder hacer ingresar dinero a las arcas del club.

Coutinho no quiere ir a cualquier club y Barcelona quiere los 150 millones de euros de su valor para recuperar el dinero que en su momento se había invertido por él: fue el fichaje más caro en la historia del Barcelona. Varios clubes ingleses están interesados en contar con el brasileño, pero los ofrecimientos no superan los 100 millones.

Philippe Coutinho busca su salida de Barcelona

El conflicto de Bale

La otra gran estrella que se encuentra en esta situación complicada es Gareth Bale, a quien su club, Real Madrid, también quiere vender. Además, Zinedine Zidane, su actual entrenador, ya dejó en claro que no quiere contra con él en el equipo: "No es nada personal. No tengo nada en contra de Bale, pero tomo decisiones. Llega un momento en el que hay que cambiar. Y es bueno para todos su salida", había declarado el entrenador francés.

El galés ya estuvo cerca de ser traspasado al fútbol chino, pero no se concretó por su propia decisión y por la negativa de Florentino Pérez. La cifra que piden desde la Casa Blanca es de 90 millones de euros e Inter de Milán es uno de los interesados, pero no llega a ofrecer ese monto. Otros dos clubes interesados en contar con los servicios de Bale son PSG y Bayern de Munich.

Gareth Bale no será tenido en cuenta pos Zidane quiere salir del Real Madrid