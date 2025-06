A Atlético de Madrid le faltaron dos goles: ganó, pero quedó eliminado del Mundial de Clubes

¿Cómo se hace para planificar un partido en el cual tenés que ganar por tres goles de diferencia para que el resultado sirva? Este era el contexto de Atlético de Madrid en la previa de la “final” ante Botafogo, por la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial de Clubes. La victoria por 1-0, con el gol de Griezmann, no le alcanzó y quedó eliminado prematuramente de la gran cita. Su rival brasileño, que igual hizo un buen partido, se clasificó segundo para los octavos de final, detrás de PSG.

“Si me aseguraran que poniendo 8 delanteros vamos a ganar por tres goles, lo haría. Y si me aseguraran que poniendo 8 defensores vamos a ganar por tres goles, también. Pero el fútbol no ofrece respuestas absolutistas”, había explicado Diego Simeone en la previa del encuentro. Tuvo cuatro y terminó en los minutos finales con tres definidos en el campo de juego para intentar una hazaña que le permita seguir en la competencia, pero el Aleti pagó cara su derrota por 4-0 ante PSG y es e primer gran equipo en quedar eliminado. Si bien sumó 6 puntos de 9, se quedó afuera por diferencia de gol: le faltaron dos tantos ante Botafogo para lograr el boleto.

Lo mejor del partido

“Me voy con la frustración de no haber podido pasar. Nos condenó ese partido con el PSG, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó, hoy sucedió con una jugada anterior de un penal, revisaron una acción anterior... pero nada. Más de lo mismo. Tranquilidad. Felicitar al rival, que defendió como había que defender, trabajó con valentía. Cuando uno defiende bien y ataca bien, tiene más chances de ganar. Tenemos bien en claro lo que tenemos que mejorar y esto nos va a hacer mejorar. Orgulloso el trabajo de los chicos, ganamos tres partidos de dos y tristemente nos quedamos afuera”, dijo Simeone en declaraciones a DAZN, todavía desde el campo de juego. Hacía referencias a otros fallos en donde también se sintió perjudicado. Y luego agregó: “Hicimos el mejor partido, pero si no tenés contundencia defensiva y ofensiva, te vas... Pero con PSG nos anularon un gol y no nos cobraron un penal... Y después pasamos del 0-2 al 0-4, con una expulsión. Las situaciones que hubo dentro de los episodios de los partidos no nos favorecieron, pero esto es fútbol también. No nos favoreció ninguna decisión arbitral”.

El equipo del Cholo salió a plantarse en campo rival, asumió el protagonismo y hasta buscó presionar alto ante cada salida desde el fondo del conjunto brasileño. También planificando jugadas preparadas desde el pizarrón porque cada córner o tiro libre lateral debe tener su influencia. Y sobre todas las cosas marcar muy bien en ataque, para que ningún descuido defensivo ya lleve el objetivo a tener que ganar por cuatro goles. Eso desde la intención (y ejecución).

Alvaro Montoro, volante argentino de Botafogo, consuela a Koke, mediocampista de Atletico Madrid, tras el partido Gregory Bull - AP

Pero también sabía que el campeón de la Libertadores es peligroso con transiciones rápidas, con contraataques veloces y picantes, fórmula con la Igor Jesús le anotó a PSG en la victoria por 1-0. Esto mismo quedó confirmado a los 9 minutos, con la corrida vertical de Jefferson Savarino que finalizó con el mano a mano tapado por Oblak. Jugada calcada, made in Botafogo. La misma receta se repitió a los 13, con el lanzamiento largo de Jair para poner a correr a Igor Jesus.

Atlético de Madrid metió dos jugadas preparadas en los primeros 16 minutos, una de córner y otra de tiro libre frontal: en la segunda, Conor Gallagher la transformó en situación de riesgo con un remate de zurda que se fue por encima del travesaño, luego de un toque corto entre De Paul a Julián Álvarez. Los laterales-centro al área de Botafogo también buscaron ese efecto.

Antoine Griezmann y una de las chances falladas ante el arquero John, un anticipo en el primer palo que se fue desviado Gregory Bull - AP

El Colchonero salió a jugar 4-4-2, con la proyección de sus laterales y tratando de armar jugadas combinadas entre De Paul y Barrios, pero también apuntando al luego largo y las segundas pelotas que podía bajarle o pivotear Alexander Sorloth a Julián Alvarez o el resto de los mediocampistas que llegaban de frente al balón.

El primer tiempo fue parejo, y las chances más claras fueron una por lado: el mano a mano marcado de Savarino y una mediavuelta de Julián Álvarez que se fue cruzada por poco luego de una muy buena habilitación de De Paul.

La polémica de la tarde se generó sobre el final del primer tiempo, en donde el VAR, revisando un posible penal de Gregore a Julián Alvarez terminó encontrando previamente una falta en ataque de Alexander Sorloth sobre Jair Cunha, un empujón. Eso explicó el juez César Arturo Ramos Palazuelos: “Había penal, pero antes infracción de Sorloth al número 32″. Acertó el juez mexicano y los responsables de la revisión en la cabina tecnológica.

Nahuel Molina, lateral derecho que ingresó en el segundo tiempo en Atlético de Madrid, persigue a Alvaro Montoro YURI CORTEZ - AFP

Los estilos no se alteraron en la segunda etapa: Atlético mantuvo el protagonismo a partir de sus necesidades, con el 67% de la posesión del balón, y Botafogo se ubicó con la línea defensiva muy cerca de su arquero John. Pero eso no fue sinónimo de anemia ofensiva, ya que la situación más propicia la tuvo Igor Jesús, de contraataque y tras una asistencia de Cuiabano, pero Oblak mandó la pelota al córner en gran reacción.

Simeone puso a Griezmann en lugar de Gallagher, pero moviendo el esquema del 4-3-3 al 4-2-3-1, con un doble 5 compuesto por De Paul y Barrios, más adelante con Griezmann por la derecha; Giuliano Simeone por la izquierda y Sorloth detrás de Álvarez. A los 14 minutos ingresó Angel Correa (por la derecha) por Giuliano y se corrió Griezmann a la izquierda, enrocando posiciones Sorloth y Julián. Tuvo dos chances con un remate de Griezmann y un centro de Llorente que Sorloth cabeceó desviado en el punto penal.

Alvaro Montoro, que hasta hace poco ilusionaba a los hinchas de Vélez, ingresó en Botafogo y no solo tuvo una chance con un remate de zurda sino que además sorprendió ingresando con gran personalidad.

Julián Alvarez tuvo una chance clara pero no pudo convertir Jae Hong - AP

Sacando un delantero (Sorloth) y poniendo a Lino para que llegue desde atrás, Atlético de Madrid pudo romper el cero con un zurdazo de Griezmann a cuatro minutos del final, luego de un centro de Julián Alvarez desde la izquierda. A veces menos puede ser más, como había dicho Simeone.

En la previa del partido, le habían preguntado a Simeone qué le daba más ánimo a la hora de un desafío difícil, teniendo que vencer por tres goles. “Lo que más me anima es que confío en mis jugadores. Creo en ellos. Yo creo en mis jugadores, sé que son buenos, lo han hecho doce veces el ganar por tres goles en un partido. Está en nuestra capacidad. Es cierto que jugamos con un equipo difícil y que viene de ser campeón de la Copa Libertadores, pero confío en mis jugadores y en el potencial que tenemos para poder clasificarnos”.

No le alcanzó. Se va con el orgullo del esfuerzo realizado por los jugadores y la certeza de reconocer lo que le faltó a Atlético de Madrid para seguir en carrera: defender mejor ante PSG y atacar mejor ante Botafogo: en este último partido generó 7 situaciones de gol, remató 23 veces y contó con 9 córners, pero apenas anotó un gol de los tres que necesitaba. No le dieron las ecuaciones.