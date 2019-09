La notable definición del joven Collado Crédito: Captura de TV

"Es talento puro", lo definen quienes lo conocen de cerca. Un caño, conducción, otro caño y definición de taco. El encuentro entre Barcelona B y Atlético Levante, disputado en el estadio Johan Cruyff, dejó uno de los grandes goles de la temporada. Llevó la firma de Álex Collado, el juvenil de 20 años que dio la vuelta al mundo después de anotar un tanto que se viralizó rápidamente.

Collado es una de las joyas de la cantera azulgrana y actualmente juega en la Segunda División B. Nació el 22 de abril de 1999 en Sabadell, y ya sabe lo que es debutar con el primer equipo culé. Sio sus primeros pasos en el Espanyol -el clásico rival de la ciudad condal- y en categoría alevín pasó a formar parte de Barcelona. El 4 de mayo de este año tuvo su estreno en primera al reemplazar a Dembélé en el compromiso contra Celta de Vigo.

"Fue una jugada en la banda con Morer. Me paro con el lateral, lo encaro y lo intento regatear (gambetear) con un caño. Me voy y luego la piso dos veces, me hago un autopase, dándole un poco de efecto para que vuelva hacia mí, y al final la acabo con el taco", explicó Collado su gol.

"Alex es talento puro y si sigue su progresión, la que tiene que tener, la que él tiene que querer, esperamos que esté en el primer equipo no dentro de mucho tiempo", destacó Javier García Pimienta, el entrenador de Barcelona B.

Es uno de los mejores goles de 2019. El mundo habla de Alex Collado. Varios rivales en el camino, una zurda prodigiosa, gambeta, caños, taco. A muchos, en Barcelona, les recordó a alguna de las tantas conquistas de Lionel Messi con la camiseta blaugrana.