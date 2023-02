A Neymar no lo quiere casi nadie en París y alrededores: discute con compañeros en PSG, lo reprueba Kylian Mbappé y ahora los vecinos se quejan por las fiestas que organiza

escuchar

En París, a Neymar parece que no lo quisiera nadie. O sólo Lionel Messi, compañero y amigo. El futbolista brasileño no está rindiendo a la altura de lo esperado en Paris Saint-Germain, los fanáticos del equipo francés lo reprueban, el club está abierto a recibir ofertas que no llegan, los cortocircuitos con algunos compañeros trascienden y, ahora, hasta los vecinos están molestos con él.

Fue otra semana dura para PSG. Acumuló el martes pasado su tercera derrota seguida al perder contra Bayern por 1-0 el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, tras quedar eliminado de la Copa de Francia a manos de su archirrival Olympique Marseille, y los jugadores terminaron haciendo casi un pacto de no agresión con los hinchas, con los que se aplaudieron mutuamente al final del juego en el Parque de los Príncipes. Dado el objetivo de ganar por fin el torneo europeo, el malhumor quedó guardado bajo siete llaves, aunque a algunos se les nota el fastidio. Neymar, por ejemplo, se unió tímidamente, casi de compromiso, al grupo en aquella acción frente a la cabecera que ocupaban los ultras.

Hoy, sin problemas: los jugadores de PSG agradecieron el apoyo de los hinchas en París, tras el partido vs. Bayern en Champions. pic.twitter.com/pNm4NRsDE9 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2023

Según relató el diario L’Equipe, luego de la derrota por 3-1 del sábado pasado contra Monaco, el director deportivo, Luis Campos, concurrió al vestuario y reprochó a varios de los jugadores “falta de agresividad”. Eso no cayó bien y Neymar fue uno de los que se lo recriminaron a Campos. Según ese medio, se unió a su compatriota Marquinhos y luego “comenzaron a hablar en portugués entre ellos de manera acalorada y la discusión duró unos cuantos minutos”. Antes, Ney se había cruzado con el luso Vitinha, en otro duelo verbal en portugués.

En aquel partido por la liga no participaron Messi, por una molestia, ni Kylian Mbappé, que sorpresivamente llegó a recuperarse de su desgarro y sí estuvo, ingresando desde el banco de suplentes, en el segundo tiempo ante Bayern. Pese a eso, el as de espadas francés dejó una mucho mejor imagen que el brasileño y volvieron a trascender las diferencias. Mbappé se sentiría más cómodo en el club sin Neymar, y la entidad, también.

Lionel Messi es el gran aliado de Neymar, desde los tiempos en los que jugaban juntos en Barcelona; hoy, en PSG, no tienen la misma sintonía futbolística y Kylian Mbappé no está a gusto con el brasileño, según la prensa francesa.

Pero es muy caro el brasileño: llegó a PSG por 222.000.000 de euros tras su salida repentina de Barcelona, y ahora se estima que puede valer unos 75.000.000. Eso sí: no hay interesados en él. Y, para tranquilidad de Ney pero incomodidad del club, tiene contrato hasta 2027, con un salario de unos 36.000.000 anuales. Y después de perder partidos vitales, como el del martes pasado, no le importa mostrarse cenando en un local de comidas rápidas con amigos ni asistir a un torneo de póker. Eso es tomado como “una declaración de guerra” por Mbappé, que horas antes habría pedido “profesionalidad” en un vestuario derrotado.

“Es importante que tengamos buena salud. Que todos coman bien, y duerman bien. Eso es clave para que pasemos la eliminatoria”, reclamó Kylian, con miras al desquite del 8 de marzo. En lo inmediato está el desafío contra Lille, de este domingo por la Ligue 1, en la que PSG continúa como líder pero ahora con menos distancia.

Neymar se mostró en un torneo de póker unas horas después de la derrota contra Bayern por la Champions League. @pokerstars

En las horas previas al exigente cruce con Lille, Neymar vuelve a ser noticia en los medios franceses por las fiestas que organiza junto a sus amigos. L’Équipe publicó que los vecinos hablan de las reuniones organizadas por el jugador en su casa de Bougival, de las afueras de París, donde vive desde su llegada al club, en 2017.

El 5 de febrero, día de su cumpleaños, la celebración se extendió desde las 15 hasta la medianoche. Esa fiesta de música brasileña hizo enojar hasta al alcalde de Bougival, Luc Wattelle. “Es un individuo sin respeto”, dijo el funcionario a otro medio, Le Parisien. “Alguna vez fueron demasiado lejos con las fiestas. Trajo carpas, una orquesta, todo un sistema de sonido. Vivo al otro lado de la calle y mis ventanas temblaban”, agregó el intendente.

Cumpleaños festejado a lo grande

Otra vecina, jubilada, graficó la situación: “Escuchamos todo, cuando vivimos a 600 metros de distancia. Esta persona no tiene respeto; el hecho de que sea Neymar no lo disculpa. Algunas de esas fiestas duraron 48 horas”. Un residente cercano más joven, en cambio, se mostró más comprensivo: “La gente se queja pero él está allí tres veces por año. A su edad es normal que disfrute y con su dinero no me extraña que sus fiestas sean tan grandes. Pero como se llama «Neymar», todo el mundo habla de él”. Ese vecino unos años mayor que el brasileño es la excepción: al número 10, cada vez más gente local desea tenerlo lejos.

