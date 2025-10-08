A qué hora juega Argentina vs. Nigeria, por el Mundial Sub 20 Chile 2025

La selección argentina enfrenta este miércoles a Nigeria en el estadio Nacional de Santiago con arbitraje del italiano Maurizio Mariani por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile con el anhelo de dar un paso más hacia el título que conquistó seis veces, pero que no logra desde Canadá 2007.

El encuentro inicia a las 16.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La Argentina ganó los tres partidos que disputó en el grupo D del Mundial Sub 20 Andre Penner - AP

La previa de Argentina vs. Nigeria

El equipo dirigido por Diego Placente, subcampeón del Sudamericano, lideró el Grupo D en la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0. Fue el segundo mejor primero de todos por detrás de Japón -quedó con mejor diferencia de goles (+7 contra +6)- y emergió como uno de los candidatos a dar la vuelta olímpica.

Las Águilas, por su parte, conformaron la zona F y se ubicaron terceras con cuatro puntos producto de una derrota ante Noruega 1 a 0, un triunfo sobre Arabia Saudita 3 a 2 y un agónico empate con Colombia 1 a 1. Así, avanzaron a las instancias de eliminación directa como uno de los mejores terceros. Los nigerianos se clasificaron a la cita ecuménica gracias al tercer puesto en la Copa Africana de Naciones Sub 20 y van por su primer título, algo que se les negó dos veces en las finales de 1989 y 2005.

Daniel Bameyi es la figura de Nigeria y estuvo en el partido del Mundial 2023 FIFA

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.60 contra 5.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del suplementario, paga hasta 4.20.

Argentinos y nigerianos se enfrentaron en la misma instancia, octavos de final, en la Copa del Mundo Argentina 2023. En el estadio Bicentenario de San Juan, los africanos se impusieron 2 a con goles de Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki y avanzaron a los cuartos del torneo que posteriormente coronó a Uruguay. Con respecto a ese encuentro, el combinado africano repite dos futbolistas: el capitán Daniel Bameyi y el mediocampista Daniel Daga.

El ganador del encuentro avanzará a cuartos de final y chocará contra México, verdugo de Chile 4 a 1.