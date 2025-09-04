A qué hora juega Argentina vs. Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas 2026

La selección argentina y Venezuela se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sería el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en el país, por lo que se prevé una noche emotiva. El partido está programado para las 20.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de Telefé y TyC Sports, y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Por este motivo, el entrenador probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico. La Vinotinto, por su parte, sueña con jugar el primer Mundial de su historia. Actualmente se ubica en el séptimo lugar de la clasificación general, en zona de repechaje, con 18 puntos (cuatro victorias, seis empates y seis derrotas).

Argentina vs. Venezuela: todo lo que hay que saber

Fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Día : Jueves 4 de septiembre.

: Jueves 4 de septiembre. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Argentina vs. Venezuela: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.25 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Venezuela. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.65.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como clara favorita al triunfo ante Venezuela HECTOR VIVAS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Posibles formaciones