Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial están en instancias decisivas y, para evitar suspicacias entre las selecciones que todavía pelean por clasificar a Estados Unidos-Canadá-México 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) programó cuatro de los cinco partidos de la penúltima fecha en simultáneo, entre ellos el de la Argentina vs. Venezuela porque la Vinotinto todavía compite por ir a su primera Copa del Mundo.

El encuentro se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

A la misma hora se verán las caras Paraguay vs. Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción; Uruguay vs. Perú en el Centenario de Montevideo; y Colombia vs. Bolivia en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Brasil vs. Chile se programó a las 21.30 en el Maracaná porque ambos ya no tienen nada en juego: la Canarinha se clasificó a la cita ecuménica y la Roja, se quedó sin posibilidades.

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

El cronograma de la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 Canchallena

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera, la penúltima, pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya no tiene ninguna chance.

La previa de Argentina vs. Venezuela

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno.

En ese contexto, afrontará su último partido como local este año, que a la vez será el último oficial de Lionel Messi en la Argentina. El calendario prevé una gira por Estados Unidos en octubre para jugar amistosos contra México y otro rival a confirmar y visitas a Angola e India en noviembre. Además, en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España en sede a definir -no será en la Argentina-, por lo que se especula con que el rosarino tendría por delante algún que otro encuentro extraoficial en el futuro con la camiseta albiceleste ante su público.

Lionel Messi jugará a priori, ante Venezuela, su último partido oficial con la selección argentina en el país MARCOS BRINDICCI - LA NACION

Más allá de que el campeón del mundo casi no tiene grandes obligaciones en el partido ante la Vinotinto, es probable que el DT utilice a la mayoría de los habituales titulares, con Messi a la cabeza. De ellos, Alexis MacAllister recién se sumará al plantel en el entrenamiento de este miércoles por un inconveniente en el traslado al país desde Inglaterra mientras que no es parte de la convocatoria Enzo Fernández porque acarrea dos fechas de suspensión. Su lugar se lo disputarían entre Nicolás González, Thiago Almada y Leandro Paredes. La elección dependerá exclusivamente del esquema táctico que quiera utilizar el cuerpo técnico.

Hay varios futbolistas que son una fija: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, cuyo pase a Manchester United no se hizo y sigue en Aston Villa con un futuro incierto en cuanto a su titularidad; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

El seleccionado que conduce Fernando Batista, por su parte, marcha séptimo en la clasificación con 18 unidades gracias a cuatro victorias, seis igualdades y seis caídas y está en zona de acceso al repechaje. Su sueño es ser mundialista por primera vez en la historia y el partido contra los argentinos es trascendental porque se puede asegurar, al menos, ir a una reclasificación.

Colombia está cuatro puntos por encima suyo con seis en juego y Bolivia la persigue con 17. Lo positivo es que en la última jornada recibirá a los colombianos, por lo que se podría dar un mano a mano por el último pasaje directo al Mundial 2026.

El DT argentino Fernando Batista quiere llevar a Venezuela a su primer Mundial Godofredo A. Vásquez - AP

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.23 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.70.

La Argentina y Venezuela se enfrentaron por última vez el 10 de octubre del año pasado, por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, y empataron 1 a 1 en Maturín en un encuentro que se disputó en una cancha afectada por intensas lluvias. Nicolás Otamendi abrió el marcador para la albiceleste y Salomón Rondón igualó para la Vinotinto cerca del final.