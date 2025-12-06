Horario de Gimnasia vs. Estudiantes por las semifinales del Torneo Clausura 2025

Gimnasia y Estudiantes protagonizan este lunes una nueva edición del clásico de La Plata, esta vez en el marco de una de las semifinales del Torneo Clausura 2025. El partido se juega en el estadio Juan Carmelo Zerillo a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Lobo se metió entre los cuatro mejores tras derrotar a Barracas Central por 2 a 0, como visitante, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. Acumula cinco victorias consecutivas, por lo que pretende estirar su buen presente para soñar con ganar un título después de más de 30 años, ya que su última consagración fue en 1994, cuando celebró la obtención de la Copa Centenario luego de ganarle por 3 a 1 a River en la final.

Gimnasia de La Plata intentará festejar contra su clásico rival para meterse en la final del Clausura Fotobaires

El Pincha, por su parte, dejó en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero, también como visitante, tras ganar por la mínima diferencia con un tanto de Tiago Palacios. Contando el de este lunes ante Gimnasia, jugará todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda (su rival de turno fue séptimo en la zona B). Allí, obtuvo 21 puntos, misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

Gimnasia vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Semifinal del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 8 de diciembre.

: Lunes 8 de diciembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Juan Carmelo Zerillo.

: Juan Carmelo Zerillo. Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del Clausura 2025, en el clásico de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.01.

Las casas de apuestas ponen a Estudiantes de La Plata como favorito al triunfo en el encuentro ante Gimnasia X @EdelpOficial

Así fueron los últimos clásicos de La Plata