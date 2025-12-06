Cuándo juega Boca vs. Racing, por el Torneo Clausura 2015: día, hora y TV

El encuentro se disputa este domingo a las 19 en la Bombonera, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports
Este domingo, desde las 19, Boca y Racing se enfrentan en el marco de una de las semifinales del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize se metió entre los cuatro mejores del segundo certamen de la temporada en el fútbol argentino tras dejar en el camino a Argentinos Juniors. Como local, en un partido parejo, le ganó por la mínima diferencia con un gol de Ayrton Costa. Ya cumplió el gran objetivo de la temporada: clasificar a la Copa Libertadores, algo que consiguió por intermedio de la Tabla Anual. Si se consagra, beneficiará a River, que por ahora jugará la Copa Sudamericana.
La Academia, por su parte, avanzó de ronda luego de eliminar a Tigre por penales. En el tiempo reglamentario del encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda empataron 0 a 0 y en los remates desde los doce pasos el local se impuso por 4 a 2 con pleno de anotaciones, ya que convirtieron Adrián ‘Maravilla’ Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso. Para el visitante, en tanto, convirtieron Diego Sosa y Julián López, pero erraron Tomás Cardona y Joaquín Laso.
Boca vs. Racing: todo lo que hay que saber
- Semifinales del Torneo Clausura 2025.
- Día: Sábado 6 de diciembre.
- Hora: 19.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Darío Herrera.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
De cara al compromiso de este sábado, Claudio Úbeda, DT de Boca, recuperará a una pieza importante, Alan Velasco, que ya se recuperó de una distensión ligamentaria en la rodilla derecha. El ex Independiente reemplazará en la lista de convocados a Braian Aguirre, que perdió terreno por el gran presente de Exequiel Zeballos.
Por el lado de Racing, el entrenador Gustavo Costas aún no definió qué esquema utilizará para intentar contrarrestar a su rival de turno. La primera opción es mantener el 4-3-3 de los últimos partidos y la segunda es volver al viejo 3-4-3 que tantos resultados le dio a la Academia en los últimos años. ¿El motivo? sumar un central para mejorar el juego aéreo, un aspecto en el que el xeneize se destaca en demasía desde hace varios meses.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del Clausura 2025, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 4.61 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.30.
Posibles formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Duván Vergara.
