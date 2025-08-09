A qué hora juega Boca vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025

Boca y Racing se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria en uno de los dos clásicos de esta jornada (el otro es Independiente vs. River). El encuentro se disputa en la Bombonera a partir de las 16.30 y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Boca está penúltimo en su zona transcurridas las tres primeras jornadas del segundo torneo de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Tiene apenas dos puntos gracias a los empates ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe. Además, lleva 11 partidos sin ganar, la peor racha negativa en la historia de la institución. Sumido en una crisis interna que tiene al DT Miguel Ángel Russo y, especialmente, al presidente Juan Román Riquelme en el foco, necesita ganar para salir a flote.

¿Miguel Ángel Russo tiene los días contados en Boca? el equipo aún no ganó desde su regreso manuel Cortina

La Academia, por su parte, se ubica en el undécimo puesto del mismo grupo con tres unidades producto de una victoria y dos derrotas, por lo que también necesita empezar a sumar de a tres para acumular confianza. La próxima semana afrontará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Peñarol, en Montevideo (la vuelta será el martes 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, en el marco de la cuarta jornada del Apertura. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por 2 a 0 como local con goles de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Luciano Vietto, en un encuentro en el que Boca sufrió la expulsión de Kevin Zenón.

Boca vs. Racing: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 9 de agosto.

: Sábado 9 de agosto. Hora : 16.30.

: 16.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Boca vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 16.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.