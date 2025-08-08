Cuándo juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV

El encuentro correspondiente a la fecha 2 del Grupo B se disputa este sábado a las 18.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini
Este sábado, desde las 18.30, Independiente y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Rojo está inmerso en un presente, cuanto menos, complejo. Tras un gran primer semestre, en el que llegó a ser considerado como uno de los mejores equipos del país desde el apartado estrictamente futbolístico, perdió el rumbo y comenzó a cosechar malos resultados. Transcurridas las tres primeras jornadas, está último en su grupo con apenas un punto conseguido de nueve posibles, gracias al empate 2 a 2 ante Sarmiento en la fecha 1.
El Millonario, por su parte, poco a poco comienza a levantar el nivel en busca de la excelencia que persigue el DT Marcelo Gallardo. Convirtió 10 goles en los últimos cuatro partidos teniendo en cuenta todas las competencias y, además, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B del Clausura con siete unidades, producto de dos triunfos y una igualdad conseguida ante San Lorenzo en la tercera jornada.
Independiente vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 4 de la zona B del Torneo Clausura 2025.
- Día: Sábado 9 de agosto.
- Hora: 18.30.
- Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- TV: TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.55 contra los 3.02 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza o Giuliano Galoppo; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio.
