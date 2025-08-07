Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 4

El certamen que cierra la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
Este jueves comienza la fecha 4 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Entre los partidos más destacados de la jornada aparecen los clásicos entre Boca vs. Racing, programado para el sábado a las 16.30 en la Bombonera, e Independiente vs. River, que se juega el mismo día a las 18.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. El minuto a minuto de cada compromiso, como así también los detalles del campeonato, están disponibles en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.
La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 4
Jueves 7 de agosto
- 17: Godoy Cruz vs. Gimnasia de La Plata.
- 19: San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield.
- 21: Estudiantes vs. Independiente Rivadavia.
Viernes 8 de agosto
- 19: Tigre vs. Huracán.
- 21: Newell’s vs. Central Córdoba.
- 21.15: Lanús vs. Talleres de Córdoba.
Sábado 9 de agosto
- 14.30: San Martín (SJ) vs. Sarmiento.
- 16.30: Boca Juniors vs. Racing.
- 18.30: Independiente vs. River Plate.
- 20.45: Belgrano vs. Banfield.
Domingo 10 de agosto
- 15: Barracas Central vs. Aldosivi de Mar del Plata.
- 17: Instituto de Córdoba vs. Platense.
- 20: Argentinos Juniors vs. Unión.
Lunes 11 de agosto
- 19: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.
