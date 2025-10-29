A qué hora juega Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025

Racing y Flamengo se enfrentan este miércoles en el marco de la vuelta de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El ganador de este cruce se meterá en la final y jugará contra el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Liga de Quito y Palmeiras. El partido está programado para las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

En la ida, disputada hace una semana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol en contra de Marcos Rojo. El equipo argentino, acostumbrado a dar vuelta este tipo de series en el último tiempo, intentará hacerse fuerte con el apoyo de su hinchada para soñar con la clasificación a la final. “Tenemos todo para darlo vuelta: las ganas, el deseo, nuestra gente y nuestra casa”, aseguró Bruno Zuculini tras la derrota.

Racing vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Día : Miércoles 29 de octubre.

: Miércoles 29 de octubre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Racing vs. Flamengo: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a la final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.60 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

A pesar de no partir como favorito, Racing intentará hacerse fuerte con el apoyo de su hinchada Bruna Prado - AP

Posibles formaciones