Tabla Anual, en vivo: qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores

De acuerdo al resultado que Boca Juniors obtenga ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, es que quedará posicionado en la Tabla Anual. Con un triunfo, escalará hasta el segundo puesto y será el único escolta de Rosario Central con 53 puntos. Incluso, se posicionará en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y se convertirá en el único club con chances de alcanzar al Canalla en las últimas tres jornadas del Clausura.

En caso de empatar frente al Guapo, se ubicará tercero con 51 unidades, la misma cantidad que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra pero con mejor diferencia de goles (+22 contra +20 y +15, respectivamente). También quedará en zona de ingreso a la próxima Libertadores, pero a las etapas preliminares -mismas instancias qu participó en 2024-. De ser derrotado por el elenco de Rubén Darío Insúa, permanecerá en el quinto lugar con 50 tantos y en posición de acceso a la Sudamericana 2026, con posibilidades de meterse en la Libertadores si es que se liberan cupos al concluir la temporada.