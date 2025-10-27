Tabla Anual, en vivo: qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores
El xeneize visita a Barracas Central en el postergado de la fecha 12 del grupo A del Torneo Clausura 2025
Seguí la Tabla Anual del fútbol argentino en vivo en canchallena.lanacion.com.ar
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1 o 2: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: River Plate (a definir).
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 4: Lanús (a definir).
- Tabla Anual 5: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 6: Tigre (a definir).
Escenarios posibles de Boca, post Barracas
De acuerdo al resultado que Boca Juniors obtenga ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, es que quedará posicionado en la Tabla Anual. Con un triunfo, escalará hasta el segundo puesto y será el único escolta de Rosario Central con 53 puntos. Incluso, se posicionará en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y se convertirá en el único club con chances de alcanzar al Canalla en las últimas tres jornadas del Clausura.
En caso de empatar frente al Guapo, se ubicará tercero con 51 unidades, la misma cantidad que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra pero con mejor diferencia de goles (+22 contra +20 y +15, respectivamente). También quedará en zona de ingreso a la próxima Libertadores, pero a las etapas preliminares -mismas instancias qu participó en 2024-. De ser derrotado por el elenco de Rubén Darío Insúa, permanecerá en el quinto lugar con 50 tantos y en posición de acceso a la Sudamericana 2026, con posibilidades de meterse en la Libertadores si es que se liberan cupos al concluir la temporada.
Así está la Tabla Anual, en la previa de Barracas vs. Boca
El xeneize, en la previa a su visita a Barracas Central, marcha quinto en la Tabla Anual 2025 con 50 puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura gracias a 14 victorias, ocho empates y seis derrotas. De momento, está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.
Boca se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026
Bienvenidos al liveblog del camino de Boca Juniors a la Copa Libertadors 2026, su gran objetivo en el cierre de una temporada 2025 donde todavía no pudo ser campeón de ningún torneo. El xeneize se pone al día en el Torneo Clausura con su visita a Barracas Central, por la fecha 12 del grupo A, en un encuentro que se postergó en su momento por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
