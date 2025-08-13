A qué hora juega Universidad de Chile vs. Independiente, por la Copa Sudamericana 2025

Los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 continúan este miércoles con tres propuestas y una de ellas es Universidad de Chile vs. Independiente en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

El encuentro inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La previa del partido

El conjunto chileno accedió a la ronda de 16 clubes tras eliminar en la reclasificación a Guaraní de Paraguay por un global de 6 a 2 con una goleada 5 a 0 en la ida y una derrota 2 a 1 en la vuelta. Dirigido por el argentino Gustavo Álvarez, decantó en la Sudamericana tras ser tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores por detrás de Estudiantes de La Plata y Botafogo.

En el campeonato local, el elenco que tiene a los argentinos Franco Calderón, Felipe Salomoni, Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, y lideran los experimentados Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, es escolta de Coquimbo con 38 unidades contra 44 que que tiene el líder.

Universidad de Chile tiene varios argentinos en su plantel y lo lideran Marcelo Díaz y Charles Aranguiz Universidad de Chile

El Rojo tuvo un mal arranque de segundo semestre en los torneos argentinos, aunque cambió su cara en el empate del último sábado ante River Plate 0 a 0 porque mostró una mejoría en su nivel con respecto a semanas anteriores, lo que incluyó la eliminación en la Copa Argentina 2025 a manos de Belgrano de Córdoba. Y también, a los tres primeros partidos en el Clausura. Aún así, en la zona B el conjunto comandado por Julio Vaccari marcha último con apenas dos unidades producto de dos igualdades, una de ellas ante el Millonario y dos caídas.

De cara al partido ante los chilenos, el DT santafesino apostaría otra vez por Matías Abaldo como centrodelantero y la única duda sería si mantiene a Walter Mazzantti o lo reemplazaría por Diego Tarzia.

Diego Tarzia pelea por un lugar en la formación titular de Independiente para visitar a Universidad de Chile Fotobaires

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

En la antesala del partido de ida, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.73 contra 2.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.

La revancha de la serie será el próximo miércoles 20 a las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. El ganador avanzará a los cuartos de final y se medirá contra el vencedor de Alianza Lima de Perú y Universidad Católica de Ecuador, cuyo juego de ida se desarrolla este miércoles en simultáneo al de chilenos y argentinos.