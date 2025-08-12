Fixture de la Argentina en el Mundial Sub 20 2025: fechas, rivales, días y horarios

El seleccionado albiceleste es el máximo ganador de la historia del certamen juvenil con un total de seis consagraciones, la última de ellas en 2007
La selección argentina Sub 20 afrontará este año el Mundial de la categoría en Chile, que se realizará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este año. Tras el mal trago en la última edición, en la que fue anfitriona y quedó eliminada en octavos de final, el objetivo principal es volver a presentar un plantel competitivo que le permita soñar con sumar a sus vitrinas un nuevo trofeo del certamen ecuménico. Hasta el momento se mantiene como el máximo ganador de la historia con un total de seis coronaciones, la última de ellas en 2007.
El conjunto albiceleste, dirigido por Diego Placente, integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. El partido inaugural lo disputará ante el seleccionado americano el domingo 28 de septiembre. Luego se enfrentará a los Socceroos el miércoles 1° de octubre, y cerrará la primera etapa contra la Azzurra, subcampeona de la última edición, disputada en 2023 en la Argentina, el sábado 4 de octubre. Los tres encuentros de desarrollarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
La selección nacional se clasificó a la Copa del Mundo tras finalizar en el segundo lugar del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20. Dicho torneo se realizó a principios de este año en Venezuela y dejó a Brasil como campeón, con tres puntos de ventaja sobre la Argentina. En el plantel albiceleste brillaron jugadores como Claudio Echeverri, Milton Delgado, Ian Subiabre y Maher Carrizo. Todos ellos, de no mediar inconvenientes, son una fija en la nómina para el Mundial a excepción del ‘Diablito’, ya que los clubes europeos (actualmente juega en Manchester City) suelen poner trabas para la participación de sus jugadores en campeonatos juveniles.
Países clasificados al Mundial Sub 20 y todos los grupos
Por el lado de la Confederación Sudamericana (Conmebol) accedieron a la Copa del Mundo la Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, a quienes se les suma Chile por ser anfitrión. Uruguay, campeón de la última edición, tuvo un Sudamericano para el olvido y no logró clasificarse, por lo que no podrá defender el título en tierras chilenas. Así, la Argentina sigue siendo el último seleccionado que levantó el trofeo en dos ediciones consecutivas: 2005 y 2007.
Por la Unión Europea de Asociaciones (UEFA) se clasificaron España, Francia, Italia, Noruega y Ucrania. En la Confederación Asiática (AFC) hicieron lo propio Corea del Sur, Arabia Saudita, Japón y Australia. Por otro lado, en Oceanía (OFC) se clasificaron Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. En África (CAF), en tanto, obtuvieron su cupo Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Nigeria. Y por último, en Centroamérica y América del Norte (Concacaf), lo consiguieron Estados Unidos, Cuba, México y Panamá.
Fixture de la selección argentina en el Grupo D
- Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
