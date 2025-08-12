Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: cuándo se juega el partido

El domingo 17 de agosto a las 20.30, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Independiente Rivadavia y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria, pero el xeneize está obligado a sumar de a tres para cortar con la peor racha negativa se su historia: lleva 12 encuentros sin ganar. El minuto a minuto de este partido y todos los del certamen se puede seguir en canchallena.com.

El xeneize, que viene de empatar 1 a 1 con Racing como local, está penúltimo en su zona con tres puntos conseguidos en las cuatro primeras jornadas. No gana desde el 19 de abril de este año, cuando venció por 2 a 0 a Estudiantes de La Plata en el marco del Torneo Apertura. Desde entonces suma siete empates (uno de ellos por los octavos de final del Apertura, con victoria por penales ante Lanús) y cinco derrotas, entre las que aparece la sorpresiva caída frente a Atlético Tucumán por los 16vos de final de la Copa Argentina.

La Lepra mendocina, por su parte, se ubica en el décimo puesto de la clasificación general con cuatro unidades, producto de un triunfo, una igualdad y dos derrotas. En la última fecha cayó por 2 a 1 ante Estudiantes por los goles de Fabricio Pérez y Leandro González Pírez (Sebastián Villa descontó para Independiente Rivadavia en tiempo de descuento). Necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para soñar con la primera clasificación a una copa internacional en toda la historia de la institución.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de febrero de este año, en el marco de la quinta jornada del Grupo A del Apertura. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en la Bombonera, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. El último antecedente en Mendoza es del 10 de agosto de 2024, por la Liga Profesional: empataron 1 a 1.

Independiente Rivadavia vs. Boca: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 17 de agosto.

: Domingo 17 de agosto. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : Malvinas Argentinas, Mendoza.

: Malvinas Argentinas, Mendoza. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente Rivadavia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro frente a Boca. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75 contra los 2.99 que se repagan por un hipotético triunfo del xeneize. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.05.

Las casas de apuestas ponen a Independiente Rivadavia como favorito al triunfo ante Boca Juan José García - FOTOBAIRES

Así se juega la fecha 5

Viernes 15 de agosto

15.30: Aldosivi vs. Belgrano (Zona A) -TNT Sports-.

19: Instituto vs. Unión (Interzonal) -ESPN Premium-.

21: Racing vs. Tigre (Zona A) -TNT Sports-.

Sábado 16 de agosto

14.15: Platense vs. San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-.

16.15: Huracán vs. Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Vélez vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-.

Domingo 17 de agosto

14: Gimnasia vs. Lanús (Zona B) -TNT Sports-.

14: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Central Córdoba vs. Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Banfield vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: River vs. Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas).

Lunes 18 de agosto