La sonrisa de Mohamed: el Turco contó una anécdota singular con Blas Giunta Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019 • 20:15

De visita en el programa "90 minutos", en Fox Sports, Antonio Mohamed recordó varias anécdotas de su etapa como jugador. El Turco, tal como se lo conoce desde chico al exdelantero y actual director técnico, era recordado como un jugador talentoso e irregular, que a principios de los años noventa también llamaba la atención por usar el pelo muy largo, una costumbre entre los jóvenes en aquel momento. Mohamed llegó a Boca en 1991 desde Huracán, permaneció poco tiempo y luego pasó a Independiente.

En 1992, Independiente llegó a la Bombonera para visitar a Boca, que era puntero y se encaminaba hacia el título. El Rojo ganó aquel encuentro por 1-0 y dejó sin invicto al xeneize; Mohamed armó la jugada y dio la asistencia para el gol de Daniel Garnero, pero el Turco recordó aquel cotejo porque también generó la expulsión de Blas Giunta, a los 44 del segundo tiempo. El volante de Boca era también reconocido por su fiereza y temperamento en la mitad de la cancha.

Mohamed narró: "¿Te acordás del partido en el que Islas se ataja todo, que le ganamos a Boca en la Bombonera? Ese día, ¿a quién expulsan de Boca? A Giunta, por una supuesta patada que me dio a mí y no me tocó.Bueno: seis de la mañana del sábado en Soldati, yo había salido a bailar, estaba durmiendo. La persiana de casa da a la calle. Prrr, el timbre. 'Abra, señora, que quiero agarrar a su hijo'. ¿Quién era? Blas. Seis de la mañana. Me vino a buscar. Abrí, y yo salí. tenía los papeles picados encima todavía. ¿Qué hacés, Blas?, le dije. 'Abrí, abrí que te rompo todo, Lobo', me decía. A todos les decía Lobo. Yo le hablaba desde atrás de la reja. Lobo, te mato, vamos a la AFA. Andá a decir que no te toqué', me gritaba. 'Yo no puedo decir eso, me matan', le respondí. Les había preguntado a todos los vecinos dónde vivía el Turco. Y cuando fui a declarar dije que no me había tocado; le dieron una sola fecha. Me vino a buscar a mi casa, increíble".

Mohamed también admitió que la situación ya estaba picante, porque la hinchada de Boca lo había insultado un largo rato. "Agarrala, agarrala, que estos te putean pero yo te cago a trompadas, agarrala", me decía Giunta. "Yo no veía la hora de que terminara", finalizó.