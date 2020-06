Oscar Ruggeri contó la anécdota de cuando el avión que traía a la selección argentina campeona en México 86 casi se viene abajo porque los jugadores no paraban de saltar. Crédito: captura TV

29 de junio de 2020 • 17:05

El panelista de 90 Minutos de Fútbol , Oscar Ruggeri , recordó la gesta de México '86 a 34 años de la final del mundo contra Alemania, que el combinado nacional ganó por 3-2, para alcanzar la gloria por segunda vez después de Argentina '78.

"Terminó el partido y nos fuimos. Como no habíamos podido dar la vuelta, dimos la vuelta olímpica en la cancha del centro de entrenamiento del América, todos solitos , abrazados . Nos subieron al avión y salimos para acá", contó el Cabezón .

Oscar Ruggeri contó la anécdota con el avión que los trajo de regreso de México '86 - Fuente: Twitter 03:01

Video

Según relató el ex defensor de San Lorenzo, el plantel desataría su euforia contenida en el avión de regreso a la Argentina: "En un momento, empezamos a saltar como una barra atrás de todo". Y reveló que tuvieron que ser advertidos por el piloto para evitar un accidente: "Viene y nos dice: ' Muchachos, no puedo tener el avión : o aflojan, o nos caemos' . No nos importaba nada. Mirá que yo le tengo cagazo a los aviones".

Maradona no soltaba la copa

En el vuelo de vuelta, Diego Armando Maradona , la figura del equipo durmió (literalmente) pegado a la copa. Por supuesto, nadie se atrevía a quitársela de las manos. Sin embargo, su sueño era tan profundo, que pudieron arrebatársela sin que se diera cuenta.

"La copa la tenía Diego. Andaba para todos lados. Se había tomado una pastilla y dijimos: 'este se duerme'. Entonces fuimos despacito y se la sacamos. Estaba muerto", explicó el exdirector técnico de América e Independiente, entre otros equipos. "Yo aparezco en una foto con Nancy (su mujer) con la copa. Decíamos: Métanle porque si se despierta cagamos ", agregó.

Finalmente, los integrantes del programa de Fox Sports evocaron la fotografía que retrató ese momento tan especial de Pelusa con el ansiado trofeo: "Estaba vestido con una camisa beige y un jean. La sacó el Tano Forte", develó Daniel Arcucci.