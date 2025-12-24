LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: el especial de Lavecchia, con el resumen de la temporada 2025

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fernando Lavecchia, conductor del Especial de fin de año de TyC Sports
Fernando Lavecchia, conductor del Especial de fin de año de TyC Sports

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 24 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

  • 12 Líbero versus. TyC Sports
  • 14 Golazos 2025. ESPN
  • 17 Lo mejor de la Copa Libertadores. ESPN 2
  • 19 El especial de Lavecchia 2025. TyC Sports
  • 19 Los mejores goles del 2025. TC Sports
  • 20 Lo mejor del Mundial de Clubes. ESPN 2
  • 21 Para siempre, el documental de la selección. TyC Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. River Plate y sus refuerzos 2026: así está el mercado de pases del Millonario
    1

    River Plate y sus refuerzos 2026: así está el mercado de pases del Millonario

  2. ¿Messi juega el Mundial 2026? Todo lo que se sabe sobre la presencia del 10 en la Copa del Mundo
    2

    ¿Messi juega el Mundial 2026? Todo lo que se sabe sobre la presencia del 10 en la Copa del Mundo

  3. Conmovedor: un solo hincha viajó a alentar a su equipo y fue ovacionado y abrazado por el plantel
    3

    Conmovedora escena: un hincha viajó solo a alentar a su equipo y fue ovacionado y abrazado por el plantel

  4. Un jugador de futsal sufrió un grave accidente con pirotecnia durante un partido en Rusia
    4

    Rusia: un jugador de futsal sufrió un grave accidente con pirotecnia durante un partido y casi pierde un ojo

Cargando banners ...