La agenda de la TV del miércoles: el especial de Lavecchia, con el resumen de la temporada 2025

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 24 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
- 12 Líbero versus. TyC Sports
- 14 Golazos 2025. ESPN
- 17 Lo mejor de la Copa Libertadores. ESPN 2
- 19 El especial de Lavecchia 2025. TyC Sports
- 19 Los mejores goles del 2025. TC Sports
- 20 Lo mejor del Mundial de Clubes. ESPN 2
- 21 Para siempre, el documental de la selección. TyC Sports
