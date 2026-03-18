Agenda de TV del jueves: el sorteo de Libertadores y Sudamericana, Europa League y tenis en Miami
Los acontecimientos relativos al deporte en el día, disponiblen en televisión e internet
- 2 minutos de lectura
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 19 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Copas Libertadores y Sudamericana
- 20 El sorteo de la etapa de grupos. ESPN, Fox Sports y Disney+
Europa League
- 14.45 Lyon (Francia) vs. Celta de Vigo (España). Octavo de final, partido de vuelta. ESPN y Disney+
- 14.45 Midtjylland (Dinamarca) vs. Nottingham Forest (Inglaterra). Octavo de final, desquite. ESPN 2 y Disney+
- 14.45 Freiburg (Alemania) vs. Genk (Bélgica). Octavo de final, encuentro de vuelta. ESPN 3 y Disney+
- 17 Aston Villa (Inglaterra) vs. Lille (Francia). Octavo de final, partido de vuelta. ESPN y Disney+
- 17 Roma (Italia) vs. Bologna (Italia). Octavo de final, enfrentamiento de vuelta. ESPN 2 y Disney+
- 17 Betis (España) vs. Panathinaikos (Grecia). Octavo de final, desquite. ESPN 3 y Disney+
- 17 Porto (Portugal) vs. Stuttgart (Alemania). Octavo de final, choque de vuelta. ESPN 4 y Disney+
Conference League
- 14.45 AEK Athens (Grecia) vs. Celje (Eslovenia). Octavo de final, partido de vuelta. Disney+
- 14.45 AEK Larnaca (Chipre) vs. Crystal Palace (Inglaterra). Octavo de final, encuentro de vuelta. Disney+
- 14.45 Mainz 05 (Alemania) vs. Sigma Olomouc (Chequia). Octavo de final, desquite. Disney+
- 14.45 Raków Częstochowa (Polonia) vs. Fiorentina (Italia). Octavo de final, partido de vuelta. Disney+
- 17 Rayo Vallecano (España) vs. Samsunspor (Turquía). Octavo de final, enfrentamiento de vuelta. Disney+
- 17 Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Lech Poznań (Polonia). Octavo de final, desquite. Disney+
- 17 Sparta Praha (Chequia) vs. AZ Alkmaar (Países Bajos). Octavo de final, encuentro de vuelta. Disney+
- 17 Strasbourg (Francia) vs. Rijeka (Croacia). Octavo de final, partido de vuelta. Disney+
TENIS
Miami Open
- 12 La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
- 14.30 La ronda inaugural. Disney+
- 20 La etapa inicial. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14 Valencia vs. Barcelona. DSports 2
- 16.15 Olympiacos vs. Baskonia. DSports 2
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del miércoles. Tottenham-Atlético y más playoffs de Champions, Inter Miami, argentinos en el M-1000 de Miami y NBA
“Asuntos personales”. Brian Fernández rescindió su contrato con un equipo uruguayo en el que no llegó a debutar
TV y streaming del martes. Manchester City-Real Madrid y Chelsea-PSG en la Champions League y sigue el torneo Apertura
Más leídas de Fútbol
- 1
Cinco de las siete futbolistas iraníes que habían pedido asilo en Australia tras la Copa de Asia vuelven a su país
- 2
La selección sin Finalissima y el deporte inflado con su mecenas bajo la guerra
- 3
Alejandro Garnacho y una situación insólita en Chelsea: el DT le dio un papel con anotaciones con la serie 8-2 en contra
- 4
Tras la suspensión de la Finalissima, se confirmó dónde jugará la selección