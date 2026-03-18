LA NACION

Agenda de TV del jueves: el sorteo de Libertadores y Sudamericana, Europa League y tenis en Miami

Los acontecimientos relativos al deporte en el día, disponiblen en televisión e internet

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Aston Villa y Emiliano Martínez intentarán pasar a los cuartos de final de l Europa League, tras el 1-0 favorable conseguido en Lille.SAMEER AL-DOUMY - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 19 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Copas Libertadores y Sudamericana

  • 20 El sorteo de la etapa de grupos. ESPN, Fox Sports y Disney+
Las copas Libertadores y la Sudamericana tendrán configurados los grupos tras el sorteo que se hará en la sede de Conmebol.DANIEL DUARTE - AFP

Europa League

  • 14.45 Lyon (Francia) vs. Celta de Vigo (España). Octavo de final, partido de vuelta. ESPN y Disney+
  • 14.45 Midtjylland (Dinamarca) vs. Nottingham Forest (Inglaterra). Octavo de final, desquite. ESPN 2 y Disney+
  • 14.45 Freiburg (Alemania) vs. Genk (Bélgica). Octavo de final, encuentro de vuelta. ESPN 3 y Disney+
  • 17 Aston Villa (Inglaterra) vs. Lille (Francia). Octavo de final, partido de vuelta. ESPN y Disney+
  • 17 Roma (Italia) vs. Bologna (Italia). Octavo de final, enfrentamiento de vuelta. ESPN 2 y Disney+
  • 17 Betis (España) vs. Panathinaikos (Grecia). Octavo de final, desquite. ESPN 3 y Disney+
  • 17 Porto (Portugal) vs. Stuttgart (Alemania). Octavo de final, choque de vuelta. ESPN 4 y Disney+
Santiago Castro, jugador argentino de Bologna, que se medirá con Roma en el desquite de su serie de octavos de final de Europa League.FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Conference League

  • 14.45 AEK Athens (Grecia) vs. Celje (Eslovenia). Octavo de final, partido de vuelta. Disney+
  • 14.45 AEK Larnaca (Chipre) vs. Crystal Palace (Inglaterra). Octavo de final, encuentro de vuelta. Disney+
  • 14.45 Mainz 05 (Alemania) vs. Sigma Olomouc (Chequia). Octavo de final, desquite. Disney+
  • 14.45 Raków Częstochowa (Polonia) vs. Fiorentina (Italia). Octavo de final, partido de vuelta. Disney+
  • 17 Rayo Vallecano (España) vs. Samsunspor (Turquía). Octavo de final, enfrentamiento de vuelta. Disney+
  • 17 Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Lech Poznań (Polonia). Octavo de final, desquite. Disney+
  • 17 Sparta Praha (Chequia) vs. AZ Alkmaar (Países Bajos). Octavo de final, encuentro de vuelta. Disney+
  • 17 Strasbourg (Francia) vs. Rijeka (Croacia). Octavo de final, partido de vuelta. Disney+

TENIS

Miami Open

  • 12 La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
  • 14.30 La ronda inaugural. Disney+
  • 20 La etapa inicial. ESPN 3 y Disney+
Está previsto que Sebastián Báez juegue frente al australiano Adam Walton en la etapa inaugural del Masters 1000 de Miami.Sergio Llamera

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14 Valencia vs. Barcelona. DSports 2
  • 16.15 Olympiacos vs. Baskonia. DSports 2
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
