Agenda de TV del jueves: River por Copa Argentina, sorteo de la Champions, US Open y Argentina en AmeriCup

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 28 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Copa Argentina
- 20.45 River Plate vs. Unión. Octavo de final. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Champions League
- 13 Sorteo de la etapa de liga. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
TENIS
US Open
- 12 La segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 13 La segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 20 La segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
AmeriCup
- 16 Dominicana vs. Brasil, cuarto de final. Dsports+ (613/1613 HD)
- 18.40 Estados Unidos vs. Uruguay, cuarto de final. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 21.40 Puerto Rico vs. Argentina, cuarto de final. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 0 (del viernes) Canadá vs. Colombia, cuarto de final. Dsports 2 (612/1612 HD)
Eurobasket
- 9 Georgia vs. España. Dsports (610/1610 HD)
- 9 Israel vs. Islandia. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 12 Bélgica vs. Francia. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 12 Grecia vs. Italia. Dsports (610/1610 HD)
- 15.30 Eslovenia vs. Polonia. Dsports 2 (612/1612 HD)
CICLISMO
- 11 Vuelta a España. La etapa 6. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
GOLF
- 8.30 Masters Europeo. La primera vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
