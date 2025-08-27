LA NACION

Agenda de TV del jueves: River por Copa Argentina, sorteo de la Champions, US Open y Argentina en AmeriCup

Fútbol local e internacional, tenis, básquetbol, Vuelta a España y Masters Europeo de golf en el panorama deportivo de la jornada

Miguel Borja y River necesitan mejorar en el octavo de final que los enfrentará en Mendoza con Unión por la Copa Argentina.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 28 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 20.45 River Plate vs. Unión. Octavo de final. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Champions League

  • 13 Sorteo de la etapa de liga. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
La preciada "Orejona", el trofeo de la Champions League, que tendrá definidos los cruces de la etapa de liga.
TENIS

US Open

  • 12 La segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 13 La segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 20 La segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
Francisco Cerúndolo se medirá con el suizo Leandro Riedi en la segunda rueda del Abierto de Estados Unidos.
BÁSQUETBOL

AmeriCup

  • 16 Dominicana vs. Brasil, cuarto de final. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 18.40 Estados Unidos vs. Uruguay, cuarto de final. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 21.40 Puerto Rico vs. Argentina, cuarto de final. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 0 (del viernes) Canadá vs. Colombia, cuarto de final. Dsports 2 (612/1612 HD)
La selección argentina de básquetbol jugará contra Puerto Rico un cuarto de final de la AmeriCup en Nicaragua.
Eurobasket

  • 9 Georgia vs. España. Dsports (610/1610 HD)
  • 9 Israel vs. Islandia. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 12 Bélgica vs. Francia. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 12 Grecia vs. Italia. Dsports (610/1610 HD)
  • 15.30 Eslovenia vs. Polonia. Dsports 2 (612/1612 HD)

CICLISMO

  • 11 Vuelta a España. La etapa 6. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

GOLF

  • 8.30 Masters Europeo. La primera vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+

